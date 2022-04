"Il manager della pmi", al via il master con un webinar di presentazione

Partirà a breve il master “Il manager della Pmi”, percorso di alta formazione nato dalla collaborazione tra Cna Hub 4.0 e Bologna Business School per fornire alle piccole e medie imprese italiane strumenti e competenze di elevato livello e immediatamente applicabili nelle attività quotidiane. La presentazione del master, che vedrà salire in cattedra alcuni tra i docenti più esperti della scuola di alta formazione manageriale dell’Alma Mater, si terrà nel corso di un webinar organizzato da Cna Forlì-Cesena per giovedì, alle 12. A illustrare la proposta didattica saranno il direttore didattico del master e docente di Business Strategy Daniele Rimini e la responsabile e il presidente di Cna Industria Forlì-Cesena, rispettivamente Danila Padovani e Matteo Cecchini.

“Attraverso un percorso di altissimo livello - spiega Padovani - i partecipanti al master acquisiranno nuove capacità imprenditoriali ed entreranno a far parte di una community di esperti e altri imprenditori con la possibilità di confrontarsi su sfide condivise e trovare soluzioni vincenti. Grazie inoltre alla partnership con Cna Hub 4.0, punto d’accesso privilegiato a servizi e strumenti fondamentali per le imprese nell’era della digitalizzazione, il master avrà un costo d’iscrizione agevolato”. In occasione del webinar di presentazione interverranno per portare la propria testimonianza anche alcuni imprenditori che hanno partecipato all’edizione precedente del master.

“Questa seconda edizione del percorso sviluppato insieme alla Bologna Business School - interviene Cecchini - rappresenta per Cna Industria non solo un’opportunità per le aziende rappresentate di poter accrescere in modo concreto la propria cultura imprenditoriale, ma anche la volontà e la continuità del nostro raggruppamento nel voler continuare ad investire energie e risorse nel creare il giusto contesto di crescita e sviluppo di relazioni tra le imprese associate”. Il webinar è gratuito previa iscrizione sul sito www.cnafc.it; è possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone. Per maggiori informazioni sul webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it).