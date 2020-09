Il marchio delle bevande calde in cialda investe sul centro storico di Forlì

Dorhouse scommette sul centro storico di Forlì. L'azienda che ormai da 18 anni si occupa dell’appuntamento quotidiano più amato dagli italiani, quello con il caffè, ha aperto un punto vendita in Corso della Repubblica 179, raggiungendo quota 24 negozi di proprietà. Il negozio proporrà, oltre alle migliori capsule originali e compatibili dei marchi Lavazza, Caffitaly System Professional, Rekico, Illy, Borbone e Lollo Caffè, linee e servizi dedicati alla casa, alla bellezza naturale, alla pulizia ecologica e alle migliori specialità enogastronomiche.

Dopo Cesenatico, Dorhouse rafforza la propria presenza in Romagna, territorio sul quale intende far conoscere il proprio servizio alle famiglie, agli uffici e alle attività di ristorazione attraverso macchine in comodato gratuito, curate per esaltare le migliori miscele di espresso. Lo store di Forlì ha inaugurato con promozioni realizzate in collaborazione con i propri partner per promuovere sia il servizio con macchina in comodato gratuito che per far conoscere le proprie selezioni di qualità e le innovative capsule a basso impatto ambientale.

Nata nel 2002 come azienda di servizi nel mercato del vending, Dorhouse si è specializzata nella somministrazione di caffè e altre bevande calde in capsula attraverso distributori semi automatici, in ufficio e in famiglia, con assistenza e consegna a domicilio. Il primo punto vendita di commercio al dettaglio è sorto nel 2007, consolidando poi la propria posizione sul mercato effettuando acquisizioni di aziende in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Toscana, ovvero nelle regioni nelle quali già opera.

L’azienda ha raddoppiato velocemente la sua dimensione attraverso una rete di 24 negozi diretti e 35 incaricati alle consegne, coordinati da 5 filiali operative, presidia direttamente il servizio nelle regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana e Lazio. Nella sede di Forlì possibile acquistare macchine per caffè espresso e per bevande calde in capsula monodose sia per casa che per l’ufficio ed è presente anche una proposta per gestori di ristoranti, catering e B&B.