Il marchio Riva alla conquista di Malta, Ferretti Group estende la propria presenza in Europa

Ferretti Group estende la propria presenza in Europa e affida a "Von der Heyden Yachting" la commercializzazione in esclusiva del brand Riva a Malta. La partnership con Von der Heyden Yachting permetterà al Gruppo di consolidare ulteriormente la copertura della rete di assistenza nella regione e garantire un servizio sempre più completo agli armatori del Mediterraneo centrale, occidentale e orientale.

"Con questo accordo Ferretti Group prosegue il percorso di espansione commerciale delle proprie attività e il rafforzamento del suo selezionato network distributivo - esordisce Stefano De Vivo, cco di Ferretti Group -. Scegliamo con fiducia di affidare il nostro storico e iconico brand a una società di fama internazionale del gruppo Von der Heyden, che con la sua ventennale expertise nel settore dei servizi su misura per la nautica di lusso saprà trasmettere ai clienti locali il fascino, la qualità e l’eccellenza Made in Italy che da sempre contraddistinguono Ferretti Group nel mondo".

"L'eccezionale presenza di Riva nei saloni di Cannes e Monaco di quest'anno testimonia lo spirito iconico di questo marchio e la sua perfetta sintesi tra tecnologia all'avanguardia, tradizione e bellezza - sono le parole diSven von der Heyden, fondatore e presidente, Gruppo Von der Heyden -. Siamo più che onorati dell'opportunità di rappresentare Riva a Malta su base esclusiva, in combinazione con la nostra esperienza nei servizi complementari di yachting e per il tempo libero nell'ospitalità esperienziale". In qualità di dealer ufficiale Riva, Von der Heyden Yachting offre una combinazione di servizi su misura per l'acquisto, la vendita, il noleggio, la manutenzione, la gestione o l'assistenza di yacht a motore Riva.