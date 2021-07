Il miglior spumante 'metodo classico' in Emilia Romagna? Si produce a Galeata

Le migliori bollicine dell’Emilia Romagna viaggiano lungo l’asse di Galeata, Modena e Piacenza. E vengono degustate a Cervia. Questo il responso della sesta edizione del Premio Miglior Spumante Metodo Classico dell’Emilia Romagna nato per volontà di Ais Emilia e Romagna, Regione Emilia-Romagna e Agenzia PrimaPagina di Cesena con l’obiettivo di valorizzare la pregiata produzione spumantistica del territorio. Il Premio è dedicato alla memoria di Giuliano Zuppiroli, funzionario dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna prematuramente scomparso nel dicembre scorso, da sempre in prima linea nella promozione delle eccellenze wine&food della nostra regione.

Tre i vincitori del Premio in altrettante sezioni (spumate brut, rosè e ancestrale) con la premiazione in programma giovedì dalle ore 19.30 in occasione della prima tappa del tour di Tramonto DiVino a Cervia. Serata nella quale saranno degustati tutti i vini "Metodo classico" partecipanti. Oltre 40 le cantine regionali produttrici di metodo classico che hanno preso parte all’iniziativa. A selezionarle in un pannel di degustazione alla cieca è stata una commissione mista di degustatori di Ais Emilia e Ais Romagna. Questo il responso dei “giudici”.

Sul gradino più alto nella sezione "Metodo classico Brut" è andato il "Metodo Classico Blanc de Noir" di Tenuta Pertinello (Galeata). Il miglior Rosè è stato giudicato Il Pigro Metodo Classico Rosè Brut 2018 di Cantine Romagnoli (Villò, nel piacentino). Per il metodo ancestrale gradino più alto per Spumante Sanrosè exta Brut 2016 di Terraquilia (Guiglia, modenese), vincitrice anche lo scorso anno nella stessa edizione. Tutti i vini sono in degustazione nella serata di Tramonto DiVino a Cervia nel piazzale antistante la centralissima Torre San Michele giovedì. I vini vengono serviti e presentati dai sommelier Ais in abbinamento a numerosi prodotti Dop e Igp regionali partner del tour della kermesse.