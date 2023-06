Il ministro Giuseppe Valditara visita il primo villaggio della bici in Italia: "Fondamentale l'educazione stradale fin da piccoli"

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha fatto visita al BrnVillage a margine della sua visita ufficiale a Forlì sui luoghi devastati dall’alluvione. Accompagnato dal parlamentare Jacopo Morrone e da Stefano Versari, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ha visitato il Parco esprimendo un plauso per l’intero progetto, ma soprattutto per le piste dell’Area Didattica, progettate per tutti i bambini di età fino agli 8 anni, in cui è possibile apprendere le basi dell’educazione stradale ed effettuare le prime evoluzioni in bici nella massima sicurezza.

Dopo aver scattato alcune foto, il ministro si è congedato salutando Marco e Gianluca Bernardi, Ceo di Brn Bike Parts: "L’Italia ha bisogno di imprenditori come voi, pronti a trovare soluzioni in grado di arricchire le comunità e di portare benessere all’intero territorio”. "Siamo davvero onorati della visita del Ministro Valditara - commentano Marco e Gianluca Bernardi -. Visite come questa ci spingono a investire sempre di più su progetti legati all’Educazione Stradale, partendo già da quella per i più piccoli”.