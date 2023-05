"Il nostro contributo per la ripartenza": l'impegno del colosso dei matarassi per gli alluvionati

Dorelan donerà 1.000 materassi, 1.000 reti e 2.000 guanciali al Comune di Forlì che si occuperà nelle prossime settimane, dopo aver definito esattamente le modalità secondo i termini di Legge, della distribuzione alle persone che abitano nelle zone colpite. "L'obiettivo è portare un rapido conforto a coloro che hanno subito danni durante l'alluvione, contribuendo così alla ricostruzione delle abitazioni e dei propri spazi di riposo, con l’intento di donare un po' di serenità in tempi così difficili", spiegano dalla proprietà (Diano Tura, Pietro Paolo Bergamaschi, Riccardo Tura, William Bergamaschi, Luca Tura e Cristian Bergamaschi).

Oltre al territorio, un'attenzione particolare è stata rivolta ai dipendenti dell’azienda e alle loro famiglie colpite dall'alluvione, ai quali sono stati donati immediatamente reti, materassi e cuscini. "Una solidarietà che testimonia il profondo legame che caratterizza la grande famiglia Dorelan e che dimostra supporto e condivisione anche in momenti di difficoltà - viene sottolineato -. Fin dai primi istanti di questa situazione d’allarme, l’azienda ha stretto un solido legame con le amministrazioni territoriali, lavorando in sinergia per offrire aiuti immediati e mirati alle zone alluvionate. Questo costante dialogo con le istituzioni locali ha permesso di offrire prontamente un contributo e fornire un supporto tempestivo alla comunità in questo momento di grande bisogno".

Nonostante la sede aziendale sia situata in uno dei territori più colpiti dall'alluvione, fortunatamente non sono stati subiti danni a prodotti e macchinari e anche i dipendenti, che hanno avuto forti disagi nelle proprie abitazioni, stanno comunque tutti bene. Per contribuire attivamente alla ricostruzione delle aree colpite, inoltre, è stata avviata un'iiniziativa che partirà dal 27 maggio fino al 30 giugno. Attraverso i negozi monomarca e plurimarca aderenti, nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Dorelan offrirà ai propri clienti dei pacchetti “sistema letto” (composti da materasso, rete e guanciale) ad un prezzo agevolato. In alternativa, verrà applicato uno sconto del 50% su materassi e guanciali per coloro che acquisteranno in store con consegna nelle province alluvionate. L’azienda esprime "solidarietà a tutta la popolazione e al territorio in cui risiedono i suoi preziosi collaboratori. Insieme verrà affrontata questa situazione con impegno e determinazione".

Dall'azienda "un sentito ringraziamento alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Forlì e a tutti i cittadini, inclusi i dipendenti, e ai numerosi volontari provenienti da tutta Italia che si sono messi al lavoro per spalare il fango, sgomberare le case e offrire un aiuto concreto da subito. Dorelan esprime profonda gratitudine ai fornitori per il supporto e a tutti coloro che stanno organizzando raccolte fondi o promuovendo iniziative solidali che dimostrano un grande spirito di unione a tutti i livelli. L'impegno e la generosità dimostrati in questo triste momento, sono un esempio di altruismo e solidarietà, ed è motivo di orgoglio far parte di una comunità così unita in una situazione di grande difficoltà: la collaborazione e il sostegno reciproco possono fare la differenza nella ricostruzione e nel superamento delle avversità".