Il patronato Coldiretti ha uno sportello ogni fine mese al Mercato di Campagna Amica

Lo sportello di patronato Epaca torna ogni quarto venerdì del mese presso il Mercato di Campagna Amica, situato in Viale dell'Appennino 16 a Forlì. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì, dalle 10 alle 12. Epaca è il patronato di Coldiretti, offre servizi gratuiti come consulenze su pensioni, invalidità civile, Inail e sostegno al reddito. La sede principale a Forlì si trova presso Coldiretti, in via Enrico Forlanini 11. Daniele Di Pierro, responsabile provinciale Epaca Forlì-Cesena, spiega: "Siamo molto soddisfatti della risposta positiva al primo appuntamento. Questo sportello, aperto a tutti i cittadini, non solo ai consumatori, rappresenta il nostro impegno a fornire vicinanza e supporto alla popolazione. Ci aspettiamo una crescente affluenza nei prossimi mesi."

Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, aggiunge: "Il Mercato di Campagna Amica si conferma come una finestra sulla città, non solo come attività economica ma anche come promotore di benessere fisico e sociale. Siamo contenti della partecipazione e ci aspettiamo un coinvolgimento sempre maggiore". Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Forlì-Cesena, conclude: "Il mercato di Viale dell'Appennino è già molto frequentato e siamo certi che, grazie alla vasta offerta di cibo buono a km0 e ai servizi utili come lo sportello EPACA, continuerà a crescere e a garantire una nuova socialità alla cittadinanza."