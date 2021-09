Il presidente nazionale di Legacoop Mauro Lusetti in visita a Formula Servizi. "Stiamo crescendo a grande velocità"

Lusetti ha anche provato in prima persona l’esoscheletro "Mate" che Formula Servizi ha testato per essere utilizzato in alcuni lavori usuranti, soprattutto nell’ambito del cleaning

Il presidente nazionale di Legacoop Mauro Lusetti si è recato lunedì in visita alla sede della cooperativa Formula Servizi, in via Monteverdi a Forlì, accompagnato dal presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti e dall'amministratore delegato di Federcoop Romagna, Paolo Lucchi. Durante la visita il presidente Lusetti ha incontrato i vertici e i lavoratori della cooperativa e ha potuto conoscere i nuovi obiettivi sui quali l’azienda sta investendo le proprie energie: sostenibilità ambientale, sicurezza e qualità del lavoro, ricerca ed innovazione attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Lusetti, che era presente anche lo scorso sabato a Forlì alla cerimonia per il conferimento del Green Solution Awards alla scuola Bracati di Pesaro a cui la cooperativa ha lavorato, ha potuto apprezzare gli sforzi tecnologici ed innovativi a cui Formula Servizi si è dedicata negli ultimi anni, raccogliendo già i primi successi. Inoltre, il presidente nazionale ha potuto apprezzare l'impegno sul welfare aziendale messo in atto dalla cooperativa in relazione alla pandemia: sostengo speciale ai lavoratori, autoproduzione e distribuzione gratuita a tutti gli occupati di mascherine e prodotti igienizzanti.

Lusetti ha anche provato in prima persona l’esoscheletro "Mate" che Formula Servizi ha testato per essere utilizzato in alcuni lavori usuranti, soprattutto nell’ambito del cleaning. "Siamo felici di aver ospitato il presidente di Legacoop, che è l'associazione di categoria a cui aderiamo fin dalla nostra costituzione. esordiscono Antonella Conti e Massimiliano Mazzotti, rispettivamente presidente e direttore generale di Formula Servizi -. Stiamo crescendo a grande velocità, seguendo e in alcuni casi anticipando le evoluzioni del mondo del lavoro. Crediamo che questa, in fin dei conti, sia la vocazione che ogni cooperativa deve avere: difendere il senso profondo del lavoro, la dignità delle persone e i diritti dei lavoratori".