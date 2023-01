Il regno del gelato e della pasticceria: Babbi presenta le dolci novità del 2023 al Sigep di Rimini

Anche la dolciaria "Babbi" di Bertinoro sarà presente dal 21 al 25 gennaio alla Fiera di Rimini con il Sigep, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè giunto alla 44esima edizione. "E' un onore partecipare ad una manifestazione che ci vede da sempre presenti ed anche promotori - spiegano dall'azienda -. Un momento che sicuramente negli ultimi decenni, segna l’inizio della nuova stagione. Partecipiamo attivamente presentando le novità 2023 del nostro mondo ingredienti per l’ho.re.ca., la gelateria e la pasticceria artigianale".

La vera novità sarà comunque un’iniziativa che coinvolgerà durante tutto l’anno 2023 i gelatieri e i pasticceri italiani a sostenere insieme a noi e con Fondazione Umberto Veronesi, la ricerca a favore dell’oncologia pediatrica attraverso il progetto "Gold for Kids". Un’iniziativa che parla di valori e che dice come da sempre Babbi è attenta al sociale". Lunedì alle 17, nella sala Neri, Babbi racconterà quanto fatto durante il 2022, presentando i risultati della campagna "Pistacchio Experience" che ha visto il coinvolgimento di oltre 400 tra gelatieri italiani e oltre 250 pasticceri e chef Giapponesi in un contest che sarà raccontato nel libero "Ambasciatori del pistacchio Babbi" in uscita i prossimi giorni".