Il ritorno dopo due anni: panettone e vin brulè con il Babbo Natale di Anap

Incontrarsi per augurare un Natale diverso. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna l’appuntamento con Babbo Natale, promosso da Anap Confartigianato. Venerdì, a partire dalle 9.30, di fronte all’ingresso degli uffici dell’associazione forlivese, in viale Oriani 1, il consiglio del movimento anziani di Confartigianato, assieme a Babbo Natale, offrirà una fetta di panettone e un bicchiere di vin brulé a tutti coloro che vorranno fermarsi a scambiarsi sorrisi e auguri.

Come spiegano i vertici Anap, “vogliamo augurare feste serene, in cui ritrovare la voglia di stare assieme, di chiacchierare, scherzare e smettere di avere paura. Recuperare un po’ di leggerezza, dopo i lunghi mesi del Covid, che ci hanno allontanato e resi più fragili. Gli anziani hanno pagato un prezzo molto elevato in questi ultimi due anni, l’isolamento, pur motivato da ragioni sanitarie, ha acuito situazioni di disagio e solitudine. Il Covid è entrato nella quotidianità modificando pesantemente la qualità della vita di ciascuno, incertezza e timori sono all’ordine del giorno, creando ansia e preoccupazione".

"Vogliamo, proprio in concomitanza del Natale, uno dei momenti più belli dell’anno, riprendere a immaginare una ripartenza ricca di appuntamenti, approfondimenti, gite e momenti di festa - aggiungono -. In questi ultimi mesi abbiamo messo in campo alcune attività, registrando ampi consensi, segnale evidente che c’è grande desiderio di socialità". Obiettivo principale dell’Associazione che rappresenta anziani e pensionati è, infatti, "garantire a tutti i soci lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a livello individuale sia collettivo, dei bisogni morali, intellettuali e materiali".