Il sindaco Zattini e l'assessore Casara in visita al Cantiere del Pardo

Il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore alle imprese Paola Casara hanno visitato giovedì pomeriggio l'azienda forlivese Cantiere del Pardo. Ad accoglierli e accompagnarli all'interno del sito produttivo c'era l'amministratore delegato Fabio Planamente. "Da oltre quarant'anni, il Cantiere del Pardo rappresenta una delle più prestigiose e apprezzate aziende a livello mondiale per la produzione di barche a vela e a motore di stile, alte prestazioni, qualità e comfort - sono le parole di Zattini e Casara -. Il cuore e la passione per i dettagli si fondono insieme a tecnologia e stile per dare forma al meglio del made in Italy. La notizia di un suo ampliamento non può che renderci entusiasti, poiché si sposa perfettamente con le finalità generali di sviluppo del tessuto socioeconomico e produttivo del forlivese. In questa Amministrazione il Cantiere del Pardo, alla pari di ogni altra azienda che investe e crea occupazione nel nostro territorio, non può che trovare un fedele alleato".

