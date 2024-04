Il sindaco Zattini e l'assessore Catalano in visita negli uffici del gruppo Rete Servizi Agricoltura

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, affiancato dall'assessore alle Politiche Agricole del Comune di Forlì, Marco Catalano, hanno fatto visita alla sede di Rete Servizi Agricoltura di Forlì. "È stata un'esperienza straordinaria mostrare loro la nostra realtà e condividere la passione che anima il nostro lavoro quotidiano - afferma Luciano Mattarelli, fondatore e direttore generale del Gruppo -. La presenza del sindaco e dell'assessore ci ha riempito di entusiasmo e fiducia sul futuro del settore agricolo nel comune di Forlì. Siamo grati per il loro interesse e il loro sostegno, e noi continueremo a perseguire il nostro obiettivo primario: promuovere un'agricoltura forte, sostenibile e proiettata verso un futuro fatto con azioni concrete, efficaci e lungimiranti per i nostri clienti".

Dopo una visita a tutte le società, in cui opera il Gruppo Rete Servizi Agricoltura, nato per offrire servizi di consulenza altamente specialistici per gestire al meglio le opportunità del settore per la crescita e lo sviluppo delle moderne aziende agricole. Rete Servizi Agricoltura racchiude infatti al suo interno una pluralità di aziende quali, S.e.d.i., ConsulenzaAgricola.it, Area Paghe, Area Tecnica e Area Dati, ciascuna altamente specializzata in un diverso ambito di competenza, c’è stato l’incontro in plenaria con gli oltre 100 dipendenti del Gruppo.

Il primo cittadino ha fatto “i sinceri complimenti a questa realtà che rappresenta un fiore all’occhiello, per la crescita e lo sviluppo delle moderne aziende agricole del territorio e non solo, definendola “un’eccellenza” sulla quale puntare per i giovani, nonostante quanto vissuto durante la recente alluvione del maggio 2023. Una realtà pronta ad accompagnare da subito gli agricoltori per le perizie legate a questa catastrofe e a tutto quanto serve dal punto di vista tecnico-normativo per le domande risarcitorie.".

Zattini ha illustrato, a tutti i presenti l’attività svolta in questi anni difficili della sua legislatura, "che hanno visto l’avvento del Covid prima e dell’alluvione poi.

Nonostante tutto le azioni compiute e che si stanno portando a termine ora, questo perché si è reso fattibile dopo aver avuto la possibilità di ricevere i fondi del Pnrr, sono state molte e ne ha citate alcune come: il riequilibrio delle attività culturali (Grande Mostra e Collezione Verzocchi), qualità della sanità con l’apertura della Facoltà di Medicina, il Polo Aero-Spaziale, per puntare in grande per avere ancora maggiori prospettive sulla città e come attrazione per chi deve investire sul nostro territorio. Puntare sul sistema universitario con ingegneria nautica e aerospaziale. La conversione dell’Area Ex Eridania (bene vincolato da anni) che diventerà un parco verde, la zona della Ripa, che diventerà la cittadella del sapere e archivio della cultura. Una maggiore attenzione alla sicurezza della città, dopo alcuni segnali preoccupanti, con accoglienza e giuste regole. Una città gestita congiuntamente assieme alla forza dei suoi cittadini. Per questo la necessità di ricandidarsi per proseguire tutte queste azioni che sono avviate e sono da concludere e soprattutto per metterne in piedi delle nuove".

L’assessore Catalano ha confermato l’appoggio al Gruppo e ha precisato "di aver attivato, durante questa legislatura, anche grazie al confronto con Rete Servizi Agricoltura, un tavolo di confronto a cui partecipano altresì le Associazioni di categoria. Ha inoltre precisato che Luciano Mattarelli è membro della Consulta dell’Agricoltura del Comune". Ha inoltre informato che al riguardo "vi sarà una nuova ordinanza locale, dopo il confronto con il Generale Figliuolo".