Il vicepresidente di Coldiretti Ferrini a Salotto blu: "Non è facile trovare lavoratori, il reddito di cittadinanza incide"

Andrea Ferrini è vice presidente di Coldiretti di Forlì e Cesena ed è membro del consiglio di amministrazione della Bcc ravennate forlivese imolese. Intervistato da Mario Russomanno a VideoRegione per la trasmissione che andrà in onda giovedì alle 22 e 30, si è espresso su temi di attualità. Qui anticipiamo alcune delle sue riflessioni. Il momento in agricoltura?: "La pandemia ha bloccato i flussi migratori, complicato trovare mano d'opera. Si rivolgono alle nostre imprese studenti, le nuove tecnologie che utilizziamo potrebbero favorire il ricambio generazionale. Crescono le dimensioni medie delle aziende".

Lo stato di salute della Banca? "È buono, recentemente abbiamo acquisito alcune sedi a Cesena che appartenevano a Banca Romagna Cooperativa - ha evidenziato -. Si lavora costantemente sulla formazione di dipendenti e amministratori per affrontare le sfide della economia che cambia. Il localismo bancario si deve necessariamente sposare con l'appartenenza a un gruppo solido e di dimensioni nazionali per potere garantire sostegno alle imprese del territorio".