Immigrazione, l'Ugl Forlì-Cesena nomina il nuovo referente del Sei: è Gerardo Monopoli

In Ugl è stato nominato il nuovo referente provinciale Forlì-Cesena del Sei - Sindacato Emigrati Immigrati dell'Ugl, la federazione nata per fornire risposte alle diverse richieste di bisogno, informazione e orientamento su ogni aspetto legato alla permanenza in Italia ed ai servizi adeguati alla promozione dei diritti e dei doveri degli immigrati.

Assume l'incarico Gerardo Monopoli, direttamente su delega del responsabile nazionale del Sei, Roberto Di Domenico, e di concerto con il segretario Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice. Monopoli, 63enne campano, da 30 anni in Romagna e 20 di questi passati come dipendente della Polizia di Stato, e da 2 mesi in pensione, rivolge “un ringraziamento speciale” ai dirigenti sindacali dell'Ugl che gli hanno accordato fiducia e stima. Con l'attivazione del referente Sei, l'Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna amplia ulteriormente l’offerta di servizi rivolti ai cittadini.

“Mi dedicherò a questa nuova missione - spiega Monopoli - portando le mie competenze sul tema dell’immigrazione e sul mutamento culturale che si sta registrando nel nostro Paese ed in particolare nel nostro territorio, nella consapevolezza che è sempre più necessario fornire un supporto specialistico a chi può e deve esercitare l’esercizio dei propri diritti civili e sociali. Alle persone che si avvicineranno a noi forniremo informazioni e assistenza in materia di: permessi di soggiorno, lavoro subordinato, autonomo, famiglia e/o studio, cittadinanza, asilo politico, accesso ai decreti flussi, tutele previdenziali e sindacali e pratiche di ogni tipo connesse alla cittadinanza”.

Per avere informazioni sull'attività del Sei è possibile contattare la segreteria dell' Ugl Romagna, dal lunedì al venerdì in orario di ufficio (dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30), al numero telefonico: 0543/31014.