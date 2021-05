Immobiliare, Matteo Guerrini nuovo presidente della Fimaa: "Il 2021 è l’anno giusto per comprare casa"

E' Matteo Guerrini il nuovo presidente della Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari di Forlì e circondario. Titolare dell’Agenzia Dama Immobiliare di Forlì, Matteo Guerrini opera nel settore dal 2005, anno in cui ha rilevato l’attività iniziata dal padre alla fine degli anni ’90. "Nonostante la pandemia - afferma il neo presidente - la crisi economica e il lockdown la compravendita di nuove abitazioni non è crollata, anzi sono tanti i forlivesi che avvertono il desiderio e la necessità di cambiare casa, che da sempre in tempi di crisi rappresenta una fonte di sicurezza. Tutta via sono cambiati i criteri di ricerca delle abitazioni".

"La pandemia ha spinto verso un mercato in cui la priorità sono case polifunzionali, di dimensioni più ampie, con spazi modulabili anche per lo smart working e lo spazio esterno, il terrazzo, il giardino e altri confort in questo clima positivo di fiducia, il settore immobiliare gode di una vivace ripresa e personalmente ritengo che il 2021 è l’anno giusto per acquistare casa". "Lavoro da anni come agente immobiliare - continua Guerrini - e in questo lasso di tempo ho visto che i forlivesi hanno sempre più compreso il nostro ruolo fondamentale: oggi i clienti non ci vedono più come il “mediatore” che agevolava la chiusura della trattativa con una stretta di mano ma ci riconosco un ruolo professionale determinate per districarsi nel complesso mercato immobiliare".

"Il neo eletto presidente Guerrini raccoglie il testimone lasciato dallo storico Presidente Emilio Savarino al quale formulo il mio personale ringraziamento e quello dell’intera Associazione per il lavoro svolto a favore dei colleghi e della collettività in oltre 30 anni di attività sindacale, sempre con grande passione e con una esemplare professionalità - chiosa Alberto Zattini, direttore di Confcommercio Forlì -. Concludo pertanto con un grande augurio di buon lavoro a Guerrini e al contempo ringrazio Savarino per quanto fatto in tutti questi anni alla guida del Sindacato Fimaa-Confcommercio di Forlì".