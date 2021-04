Imprese, Confartigianato contraria all’ammortizzatore sociale unico

"Il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali allo studio del Governo non dovrà cancellare l’esperienza in atto, il valore e le specificità dell’artigianato". Confartigianato, assieme alle altre organizzazioni di rappresentanza dell’artigianato, ribadisce la contrarietà ad un unico modello di ammortizzatore sociale, per tutti i lavoratori e tutte le imprese, con una graduazione di tutele in base alle dimensioni aziendali.

Marco Valenti segretario di Confartigianato Forlì spiega che "il mondo dell’artigianato – che per primo è stato sensibile al tema dell'universalità delle tutele, costituendo un Fondo di solidarietà bilaterale a sostegno di tutte le imprese artigiane, anche di quelle con un solo dipendente – oggi chiede fortemente che non vengano cancellate le caratteristiche specifiche del proprio sistema di sostegno al reddito, con aliquote e prestazioni tagliate su misura, espressione di un modello di relazioni sindacali basato sui principi della partecipazione, della mutualità e della sussidiarietà".

"L’attacco ai Fondi bilaterali è un attacco ai corpi intermedi e alla democrazia - continua Valenti -. Non è la disciplina identica che crea un sistema equo, tutt’altro. Regole uguali per tutti, senza valorizzare le differenze specifiche, porterebbero alla costruzione di un sistema diseguale e iniquo. È impossibile condividere l’idea di una gestione centralizzata in capo all’Inps dei vari strumenti di sostegno al reddito: i Fondi rappresentano un mezzo di snellimento del sistema centrale, di semplificazione per le aziende e di prossimità per i lavoratori e in nessun caso costituiscono un aggravio per lo Stato. Ammortizzatore universale sì, unico no".