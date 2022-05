Imprese, "il manager della pmi": ultimi giorni per iscriversi al Master di Cna e Bologna Business School

Oggi più che mai le piccole medie imprese, che rappresentano l’ossatura del tessuto produttivo della nostra provincia, sono minacciate dai rapidissimi mutamenti del contesto economico e da una sempre crescente complessità organizzativa. Il percorso “Il Manager della pmi” è stato pensato da Cna Forlì-Cesena e Bologna Business School per offrire agli imprenditori strumenti e competenze immediatamente applicabili nelle attività lavorative quotidiane.

"Il mestiere dell’imprenditore oggi è diventato molto più complesso rispetto al passato - spiega Daniele Rimini, direttore didattico del master e docente di Business Strategy - la formazione è sempre più essenziale per promuovere la crescita del business e accompagnare lo sviluppo nelle fasi di cambiamento e innovazione. Il percorso garantisce una buona conoscenza di come far evolvere managerialmente la propria organizzazione".

Il master è suddiviso in 10 moduli che trattano i principali temi che l’imprenditore si trova ad affrontare, quali ad esempio la business strategy, la leadership e la valorizzazione delle risorse umane, la finanza, la strategia dell’innovazione. L’obiettivo è quello di creare un manager completo, in grado di saper guidare l’intera organizzazione.

I motivi per frequentare questo percorso sono numerosi - chiosa Matteo Cecchini, presidente Cna Industria Forlì-Cesena - ne vorrei sintetizzare almeno quattro: docenti della BBS di alto profilo, unico percorso che si tiene in Romagna, prezzo calmierato grazie al contributo di Cna Hub, possibilità di relazionarsi durante tutto il percorso con altri imprenditori e con i docenti e di discutere di casi di studio improntati sulle reali esperienze/esigenze delle aziende. Per maggiori informazioni sul master rivolgersi a Danila Padovani (348/3913621, danila.padovani@cnafc.it)