Imprese innovative sul territorio, c'è ancora tempo per iscriversi al Premio Cambiamenti di Cna

Giovedì 9 settembre in programma un webinar con tutte le novità dell’edizione 2021 del premio nazionale rivolto alle neo imprese che hanno saputo innovare per costruire un futuro migliore

Restano pochi giorni per iscriversi alla quinta edizione del Premio Cambiamenti, il grande concorso organizzato dal CNA Nazionale per promuovere il pensiero innovativo delle neo imprese italiane, sostenendo il coraggio e l'audacia di chi avvia oggi una nuova attività. C’è tempo infatti fino al 15 settembre per partecipare al premio che scopre e sostiene le migliori imprese italiane nate negli ultimi quattro anni che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità e innovare prodotti e processi per costruire un futuro migliore.

Al primo classificato andranno un premio di 20.000 euro e due anni di noleggio a lungo termine di un’auto, oltre a incontri, strumenti, servizi e opportunità per far crescere l’impresa. Per il secondo e il terzo, oltre a un contributo di 5.000 euro, spetteranno numerose opportunità e servizi forniti dalla CNA e dai partner sostenitori.

Tutti i dettagli del Premio Cambiamenti 2021, rivolto a imprese di persone o di capitali in fase di startup costituite dopo il 1° gennaio 2017 e che non superino ad oggi i 50 dipendenti, saranno illustrati nel corso del webinar dal titolo “Anteprima Possible! Immaginazione & Impresa” in programma giovedì 9 settembre alle ore 17 e a cui è possibile iscriversi attraverso il link https://landing.cna.it/anteprima-cambiamenti/.

Il premio è sostenuto da importanti partner come: Artigiancassa, Edison, Wurth, TIM, H-Farm, Alpitour, Talent Garden, Eolo, KS Rent, Infocert e Sixtema, a testimonianza dell’importanza e della visibilità che riveste questa iniziativa a tutti i livelli.