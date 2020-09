Imprese, nuove opportunità sui mercati esteri: al via il progetto Stay Export

La Camera di Commercio della Romagna aderisce al progetto Stay Export, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Assocamerestero e le Camere di commercio italiane all’estero (Ccie), finalizzato a fornire una nuova gamma di servizi specialistici alle piccole e medie imprese interessate ad avviare o rafforzare la loro presenza sui mercati esteri. Si tratta di un'iniziativa importante, che consentirà agli imprenditori di avere accesso a informazioni di business, con schede informative sulle opportunità e rischi per 45 paesi di maggiore interscambio commerciale con l'Italia, aggiornate di continuo.

Inoltre, potranno accedere a percorsi di formazione specialistica per orientarsi e per cogliere le nuove tendenze dei mercati. A queste opportunità si aggiungono, per le imprese valutate maggiormente interessate, quella di ricevere gratuitamente un affiancamento personalizzato a distanza (web-mentoring) e un’assistenza personalizzata verso i 30 Paesi di maggior sbocco commerciale dell'export italiano. Le Camere di commercio Italiane all’estero hanno pianificato un nutrito calendario, a partire dal primo ottobre sino a dicembre, con oltre 130 webinar tematici a cui le imprese romagnole possono partecipare gratuitamente.

Le imprese interessate a seguire uno o più webinar gratuiti e a candidarsi per il servizio di web-mentoring ed eventuale assistenza personalizzata, possono inviare una manifestazione di interesse entro il 30 ottobre e saranno contattate per formalizzare l’iscrizione al progetto e alle singole attività. Le imprese ammesse riceveranno una comunicazione via pec contenente un coupon che consente la partecipazione ai webinar e alla consultazione delle schede informative.

Dopo la partecipazione al webinar, a seguito di una puntuale valutazione del grado di interesse e delle potenzialità di presenza in quello specifico mercato da parte delle Camere di commercio italiane all'estero, le imprese potranno concorrere al servizio di Web mentoring (orientamento al mercato), ove disponibile (10 imprese per webinar). Per un numero più ristretto, sarà poi possibile accedere ai servizi di assistenza specialistica. La lista dei webinar distinti per settore e le informazioni per l’adesione e la partecipazione sono disponibili nella pagina dedicata al progetto Stay Export, sul sito della Camera di commercio della Romagna (www.romagna.camcom.it).