Imprese, nuovo incontro formativo gratuito: Confartigianato ospita Elio Cardetta

Continua l’attività dell’ufficio credito innovazione e sviluppo per consentire agli associati di confrontarsi con le nuove sfide del mercato produttivo. Un nuovo appuntamento formativo gratuito rivolto agli imprenditori, dal titolo "Metti ordine nella tua attività sviluppando la tua intelligenza manageriale", è in calendario per giovedì a partire dalle 17, nella sede di Confartigianato di Forlì in viale Oriani 1. Il noto formatore Elio Cardetta, interverrà per illustrare alcuni temi chiave. Affronterà infatti gli errori più comuni in cui possono incorrere imprenditori, professionisti o manager e che causano confusione. Valuterà le motivazioni per le quali un’impresa va in crisi o non cresce e come sia possibile migliorare il proprio capitale personale, relazionale e di impresa, sviluppando la propria autoefficacia per aumentare la motivazione e come iniziare a sviluppare ordine nella propria attività grazie alla propria intelligenza manageriale.

“L’idea di promuovere appuntamenti formativi che siano di supporto all’attività quotidiana dell’imprenditore nasce dalla consapevolezza che è sempre più complesso muoversi in un mercato sempre in evoluzione anche dal punto di vista della regolamentazione e della valutazione del merito creditizio - commentano i vertici di Confartigianato di Forlì - il piano Industria 5.0 può diventare un’opportunità di crescita anche per le micro e piccole imprese, soprattutto quelle che operano all’interno di filiere strutturate. Per questo Confartigianato vuole dare gli strumenti giusti per governare il cambiamento. Itemi trattati nell’incontro di giovedì sono affascinanti e saranno affrontati da un docente conosciuto per l’incisività dei suoi interventi".