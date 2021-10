Imprese resilienti: prestigioso riconoscimento per un'azienda penalizzata dal covid

L’azienda Meeting Packet di Diana Minghetti & C Snc associata a Confartigianato di Forlì ha ricevuto il primo premio per la creatività dello stand realizzato per Proeco Srl, società forlivese di engineering, in occasione dell'esposizione OMC 2021, fiera internazionale sull'energia e l’industria petrolifera offshore, realizzata nei giorni scorsi a Ravenna. A raccontare la genesi dell’idea è proprio Diana Minghetti, fondatrice dell’azienda: "Lo spazio stato concepito in base al nostro motto "Form Is Substance", ovvero la forma di uno stand o di un interno esplicita visivamente la sostanza del brand o della persona per cui è pensato. Proeco, con la sua offerta poliedrica di servizi, ha ispirato uno spazio dinamico. Un progetto in movimento in cui l'illusione ottica prevale: tutto ciò che sembra diritto è inclinato e viceversa, in un gioco di angoli e volumetrie che si rincorrono, calcolati in basi al numero magico del rapporto aureo".

"Una magia che si ripete negli accenti di luce delle lampade a spirale e nelle appliques up&down, per finire con un tocco di “sana pazzia”: i vasi in vetro con i lucky bamboo a terra lungo i lati del perimetro. - prosegue -. Una realizzazione che ha colpito per creatività, originalità e per la capacità di attrarre lo sguardo dei visitatori. Sono felice e incredula per questo riconoscimento, c’erano progetti altrettanto meritevoli, ma il premio più grande è stato poter riprendere a lavorare dopo 18 mesi di oblio totale, un lungo incubo in cui ho potuto contare sull'appoggio della mia famiglia, dei miei colleghi allestitori e del personale di Confartigianato, che non mi hanno mai lasciato sola".

Tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia c'è proprio il comparto fieristico; le imprese infatti sono state costrette a un lungo stop iniziato a febbraio 2020 e terminato solo a luglio di quest’anno. In questi mesi, molte realtà si sono reinventate per non soccombere alla crisi. Tra gli imprenditori che hanno stretto i denti e reagito c’è sicuramente anche Minghetti che, nel 2020, ha creato il marchio LaDidi Design, debuttando anche nell’ambito della progettazione d’interni. Per mettere a frutto l'esperienza maturata in oltre vent’anni di impegno e passione.