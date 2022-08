Aziende senza pec, rischio multe: tempo scaduto per la regolarizzazione

La Camera di commercio della Romagna sta procedendo al rilascio d’ufficio dei domicili digitali, con contestuale applicazione di sanzioni, per le imprese che non hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese o per quelle il cui indirizzo pec non sia più valido. "Il domicilio digitale, sotto forma di indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), è requisito essenziale per l'iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di commercio", viene rimarcato dall'ente camerale.

Tutte le imprese, individuali e societarie, infatti hanno l’obbligo di avere un domicilio digitale/indirizzo pec iscritto al Registro delle Imprese. "Questo - viene specificato in una nota - è quanto ha previsto il decreto legislativo 76/2020, convertito nella legge 120/2020, che ha fissato al primo ottobre 2020 il termine per regolarizzare le proprie iscrizioni e ha anche previsto, per le imprese inadempienti e per quelle il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulti più attivo e sia stato cancellato d'ufficio, che le Camere di commercio provvedano a rilasciare un nuovo domicilio digitale e ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla normativa per l'omessa comunicazione".

Le sanzioni vanno dai 60 euro per le imprese individuali ai 412 euro per ciascun legale rappresentante, per l’omessa comunicazione da parte delle società. "Il domicilio digitale sostituisce il recapito fisico per l’invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione, come atti, notifiche e avvisi - spiega la Camera di Commercio -. Tali comunicazioni sono parificate a quelle inviate a mezzo raccomandata e si intendono notificate non appena rese disponibili presso il domicilio digitale, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del destinatario. Per questo è importante monitorare regolarmente le caselle pec".

La Camera di commercio della Romagna avvisa tutte le imprese "che è prossima al rilascio d’ufficio dei domicili digitali (pec) e, congiuntamente, all'applicazione delle relative sanzioni per le omissioni, analogamente a quanto stanno facendo tutte Camere di commercio italiane. Tale indirizzo di posta elettronica certificata, però, consentirà alle imprese solo di ricevere comunicazioni e notifiche, ma non di anche di inviarle: per svolgere quest’ultima attività, l’impresa dovrà comunque attivare una propria casella pec".

Le imprese non in regola con il domicilio digitale, però, possono ancora iscrivere la propria Pec nel Registro delle Imprese ed evitare così l’attribuzione d’ufficio del domicilio digitale e la contestuale applicazione di sanzioni. Per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare la propria Pec è possibile consultare la pagina informativa domiciliodigitale.unioncamere.gov.it dove è disponibile anche un canale di assistenza dedicato, previa prenotazione di appuntamento telefonico.

La Camera di commercio della Romagna ha avviato una serie di attività preliminari all'attribuzione dei domicili digitali e alla irrogazione delle sanzioni. In un primo momento, saranno avviate le procedure d'ufficio per la cancellazione degli indirizzi pec revocati, chiedendo a ogni impresa interessata di provvedere alla comunicazione di un indirizzo pec attivo.

Tutte le fasi del procedimento, in modo del tutto analogo a quanto già avviene per i procedimenti d'ufficio che coinvolgono un numero molto elevato di imprese, saranno comunicate attraverso la pubblicazione all'albo online sul sito istituzionale della Camera della Romagna (https://www.romagna.camcom.it/pubblicita-legale.htm).

Nel caso le imprese inadempienti non presentino osservazioni entro il termine indicato dalla comunicazione pubblicata, la Camera segnalerà le imprese al Giudice del Registro presso il Tribunale di Forlì affinché valuti la cancellazione degli indirizzi pec non attivi. Terminata questa prima fase, ed eventualmente sistemate d'ufficio le posizioni delle imprese che dovessero risultare non aggiornate anche con riferimento alle persone dei legali rappresentanti attuali, si assegneranno i nuovi domicili digitali.