Imu per i coniugi e contributi per l’affitto: alla scoperta delle novità per il 2022

Confedilizia Forlì-Cesena promuove per lunedì, dalle ore 11 alle ore 13, la partecipazione al convegno nazionale on line dal titolo "Casa e immobili: le novità per il 2022". L’incontro è promosso dalla Confedilizia nazionale, in collaborazione con le sedi territoriali per la promozione dell’evento. Sarà possibile per chiunque seguirlo gratuitamente dalla pagina Facebook di Confedilizia Forlì-Cesena, sul canale YouTube di Confedilizia e dal sito www.confedilizia.it.

Dopo il saluto introduttivo di Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale di Confedilizia, moderati dal giornalista de "Il Sole 24 Ore", Cristiano Dell’Oste, interverranno Francesco Veroi, responsabile Coordinamento tributario Confedilizia, Andrea Cartosio, componente dello stesso Coordinamento tributario, Giuliano Mandolesi, commercialista e giornalista pubblicista.

"Sarà un’utile occasione - commenta Carlo Caselli, presidente di Confedilizia Forlì-Cesena - in cui si parlerà con esperti del settore delle novità relative a superbonus, altri bonus edilizi, Imu per i coniugi, contributo per l’affitto, agevolazioni per l’acquisto della casa".