In provincia oltre 11mila imprese iscritte all'Albo dell'Artigianato: settore in evoluzione, si investe nella formazione e social

Ad oggi si contano circa 11.781 imprese iscritte all'Albo dell’Artigianato della provincia, di cui alcune centinaia appartengono al settore Artistico e Tradizionale; queste imprese si sono trovate ad affrontare un mercato in continua evoluzione, sia per gli effetti causati dalla pandemia, che per la riduzione del potere di acquisto, per il cambio di stile di vita e consumi. "L’Artigianato Artistico e Tradizionale costituisce parte integrante del patrimonio culturale e creativo del nostro territorio e ne determina la sua identità - afferma Daniela Renzi, presidente coordinatrice di Cna Artistico e Tradizionale Forlì-Cesena -. La sua tutela passa attraverso il confronto, la progettazione e la formazione".

"Rispetto all’ultimo punto continua Renzi - l’associazione sta predisponendo diversi percorsi che consentiranno, a chi fa impresa, di acquisire nuove informazioni, fare rete e prendere parte a progetti come il Festival di Caterina che dal 16 al 18 giugno conterà sulla presenza dei nostri artigiani locali". "Inoltre - conclude la presidente - è appena terminato uno dei corsi formativi, organizzati da Cna Formazione Forlì-Cesena, della durata di 32 ore dal titolo "Social marketing, storytelling e comunicazione efficiente"; hanno partecipato dodici imprese di diversi settori (come ad esempio restauro, lavorazione vetro, ferro, carta, cuoio, stampa sui tessuti, oreficeria e ceramica), e si è focalizzato sui nuovi canali di comunicazione e sull’importanza dei social network". Un’opportunità di creare una rete e migliorare la promozione in un territorio che da sempre si caratterizza per l’alta vocazione turistica: la Romagna.