In provincia un'impresa su tre è artigiana, leggero calo: i settori in crescita e quelli in sofferenza

In provincia di Forlì-Cesena l’artigianato appare rilevante, diffuso e centrale nella struttura economica del territorio. E' quanto emerge dai dati elaborati dall’Ufficio Informazione economica della Camera di commercio della Romagna, che confermano la rilevanza, la diffusione e la centralità dell’artigianato per il territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Al 30 giugno, infatti, il 32,2% delle imprese attive totali è artigiana, a fronte del 31,1% dell’Emilia-Romagna e al 24,8% dell’Italia. Alla data in esame sono presenti 11.772 imprese artigiane attive, in calo dello 0,3% rispetto al medesimo periodo del 2020 (-1,1% in Emilia-Romagna, -0,6% a livello nazionale).

Sistema imprenditoriale: focus provincia di Forlì-Cesena

Con riferimento ai settori di attività economica, le imprese artigiane delle Costruzioni rappresentano il 39,0% del totale artigianato e risultano in crescita rispetto ai 12 mesi precedenti (+0,9%). Il 21,2% opera nel settore Manifatturiero (-1,0% la dinamica), il 12,9% nelle “Altre attività di servizi” (-2,4%) - che comprende iniziative imprenditoriali prevalentemente rivolte alla persona (acconciatori, lavanderie, centri benessere) e si caratterizza per l’elevata intensità artigiana (8 imprese su 10 sono artigiane) - e l’8,2% nel trasporto e magazzinaggio (-3,5% la dinamica). Crescono dell’1,5% le attività artigiane relative all’Alloggio e ristorazione (4,5% l’incidenza).

Rispetto al 30 giugno 2020, a livello sub provinciale e di aggregazioni territoriali si riportano alcune differenze nella dinamica tendenziale delle imprese artigiane, che nel comprensorio di Cesena (che costituisce il 55% delle imprese artigiane totali della provincia) risulta in flessione di -0,5% e nel solo comune di Cesena di -0,7%. Nel comprensorio di Forlì la flessione è di -0,1%, mentre nel comune di Forlì si registra un +0,6%. Nelle Vallate la flessione è di -0,9%, in particolare, nell’area del Basso Rubicone si registra un -0,5%; territori questi ultimi caratterizzati da una intensità di imprese artigiane superiore al dato medio provinciale.

Le ditte individuali, che rappresentano la maggioranza delle forme giuridiche artigiane (il 72,2%), sono sostanzialmente stabili (-0,1%). Le società di capitale sono in aumento del 4,5%, con una dinamica sovrapponibile a quella degli altri territori di riferimento (Emilia-Romagna e Italia) e costituiscono il 7,4% delle imprese artigiane provinciali.