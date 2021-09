In uscita il nuovo numero della rivista 'Terre del Buon Vivere'

Il nuovo numero della rivista Terra del Buon Vivere, promosso dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì nell’ambito dell’omonimo progetto di valorizzazione culturale del territorio, propone due sezioni principali dedicate rispettivamente al tema del Festival 2021, Femminile Plurale, e, in occasione del 700° anniversario della morte di Dante, allo stretto rapporto del sommo poeta con la terra di Romagna. Nella prima sezione si segnalano un ampio articolo dedicato alla mostra “Essere Umane”, in programma ai Musei San Domenico dal 18 settembre 2021 al 30 gennaio 2022, e una serie di ritratti dedicati alle grandi donne di Romagna nella storia. Quest’ultima galleria si apre con Caterina Sforza e arriva fino a Benedetta Bianchi Porro e Annalena Tonelli, ed è illustrata dai disegni originali di Ugo Bertotti.

Nella sezione dedicata a Dante ci sono gli articoli di Eraldo Baldini e Alberto Casadei su Dante in Romagna e la Romagna nell’opera di Dante, e un viaggio lungo il cammino di Dante tra Romagna e Toscana con le splendide immagini fotografiche di Francesca Lemma. La rivista si chiude con un articolo sul progetto In Loco- Museo Diffuso dell’Abbandono, promosso e gestito dall’associazione forlivese Spazi Indecisi e inserito nella piattaforma del progetto europeo ge.Co (generative commons). Come nei due numeri precedenti Terra del Buon Vivere intende promuovere i valori dell’arte, della cultura e del paesaggio della Romagna, mettendo in luce, attraverso testi e immagini di alta qualità, le diverse e spesso inaspettate anime di questo territorio.