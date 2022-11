Un'ottantina di dipendenti e venti nuove assunzioni: inaugurato il nuovo supermercato

Taglio del nastro sabato mattina per il nuovo Superstore Conad del Ronco. Sono tanti i forlivesi accorsi per vedere da vicino il nuovo negozio, costruito in seguito alla chiusura del vicino supermercato Conad Aeroporto. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Gian Luca Zattini, l’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta, il presidente di Cia-Conad Maurizio Pelliconi e l’assessore comunale al Bilancio Vittorio Cicognani. Il primo cittadino nel suo intervento si è complimentato per l’impatto occupazionale, la funzionalità e la modernità della struttura, e ha fatto le congratulazioni ai soci Conad che la gestiscono – Andrea Montanari e Riccardo Tassinari – per il coraggio imprenditoriale dimostrato nell’apertura di un nuovo punto vendita in un momento economico così delicato.

Il punto vendita

Il supermercato ha un un’area vendita di circa 2.500 metri quadri e all’interno lavorano un’ottantina di persone, di cui 20 assunte appositamente. Il punto vendita ospita la pescheria servita al banco, la macelleria servita con lavorazione tradizionale in osso, l’ampia scelta di gastronomia calda e fredda, il banco panetteria e pasticceria. Sono presenti 6 casse veloci. Oltre alla tradizionale offerta rivolta ai prodotti freschi e freschissimi, i clienti troveranno i “concept” tematici: la nuova enoteca con centinaia di etichette, la Bottega del caffè con vasto assortimento dei migliori marchi, la Casa del dolce, il Corner del sushi, il pet food e la corsia dedicata ai prodotti salutistici e biologici con il marchio “Verso natura”. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 20,30; la domenica dalle 8 alle 20.

Il nuovo supermercato e la visita del sindaco nelle foto