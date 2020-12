Sfida la crisi e il covid: Letizia mantiene fede alla tradizione di famiglia e apre un nuovo salone di acconciatura

Nei giorni scorsi ha aperto al pubblico un nuovo salone di acconciatura a Meldola in via Menotti. Ad inaugurarlo anche il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci. Il primo cittadino nel porgere i migliori auguri di buon lavoro a Letizia Casadei, titolare del salone, si è complimentato "per questa nuova apertura che dimostra la vitalità imprenditoriale di Meldola, ricordando che Letizia prosegue una tradizione familiare da più generazioni". Prima di lei, dal 1954 nonna Caterina e mamma Nadia, parrucchiere, le hanno trasmesso l'amore e la passione per questo lavoro e per la cura alla persona.