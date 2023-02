"Evoluzione, empatia, equilibrio e visione": Cna Impresa Donna va oltre l’8 marzo

Cna Impresa Donna Forlì-Cesena organizza un incontro rivolto sabato mattina 10.30 al Diagonal di Forlì (viale Salinatore 101). Attraverso le parole evoluzione, equilibrio, empatia e visione, le ospiti Francesca Leoni di Vertov Project, Catia Lorenzini della Scuola Moda Cesena e Claudia Mariani di Sa.Mo di Mariani Giancarlo e C. snc, racconteranno la loro impresa e le nuove visioni per il futuro.

"Nel titolo dell’iniziativa non a caso abbiamo utilizzato l’espressione oltre l’8 marzo - commenta Maria Letizia Antoniacci, presidente Cna Impresa Donna Forlì-Cesena - noi vogliamo parlare di donne, di ciò che fanno e del loro valore, non solo in occasione di questa ricorrenza, seppur importante simbolicamente. Le donne sanno raccontarsi senza problemi e senza filtri in una modalità che facilita la condivisione delle proprie esperienze".

"Il confronto, l’ispirazione reciproca e il mettersi in rete - prosegue Laura Navacchia, responsabile Cna Impresa Donna Forlì-Cesena - sono momenti necessari per chi decide di fare impresa. Cna Impresa Donna da sempre si pone l’obiettivo di essere un punto di riferimento per le imprenditrici attuali e future, mettendosi in ascolto e al servizio delle medesime, cogliendo opportunità e offrendo soluzioni. Se riuscissimo a garantire la presenza massiccia delle donne nel mercato del lavoro, aumenterebbe anche il nostro prodotto interno lordo". L’iscrizione all’iniziativa è possibile attraverso il sito www.cnafc.it/eventi (per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare Laura Navacchia a ttraverso la mail laura.navacchia@cnafc.it o al numero 0547365619).