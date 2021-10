Innovativa ed "eco-friendly": Intesa Sanpaolo premia l'azienda forlivese Samorani

Il digital tour "Imprese Vincenti 2021", programma di valorizzazione delle piccole-medio imprese voluto da Intesa Sanpaolo per far conoscere e dare voce alle aziende che, nonostante la crisi, hanno saputo reagire alla pandemia - crescendo o mantenendo posti di lavoro, attuando progetti e investimenti strategici, in linea con valori ed etica aziendale distintivi - premia la forlivese Samorani, nata i primi anni 90 dall’intraprendenza di Daniele Samorani.

Oggi l’azienda è un’importante realtà nel settore della stampa specializzata in cartotecnica e packaging a cui affianca il servizio di grafica e comunicazione. I prodotti sono frutto di tecniche innovative, alta tecnologia e accurata selezione dei materiali, certificati ed ecosostenibili per una comunicazione rispettosa sotto ogni punto di vista. Dietro l'ideazione di ogni progetto c'è una profonda attività di studio e ricerca affinché il risultato permetta al cliente di distinguersi nel mercato ed essere ben riconoscibile.

Annalisa Samorani, general manager con ruoli di responsabilità in Samorani, spiega le scelte che stanno alla base dei risultati raggiunti: “Investiamo in macchinari innovativi, i nostri professionisti partecipano a corsi di formazione anche all’estero, sviluppiamo costantemente nuovi prodotti prestando attenzione al loro impatto ambientale”. Quindi precisa: “Utilizziamo materie prime quali carta, cartone e legno provenienti esclusivamente da fonti rinnovabili”. Da questa anima green prendono forma le eco-etichette, le soluzioni di packaging compostabili, biodegradabili o riutilizzabili, gli allestimenti eco-friendly che il gruppo propone ai clienti.

Samorani Group è una realtà formata da diverse anime in sinergia tra loro per offrire ai clienti tutti gli strumenti per comunicare. Accanto a Samorani che si occupa in particolare della stampa, vi sono Etica’s, dedicata alle etichette adesive per il settore food, beverage, cosmesi e non solo; Procom per la comunicazione, un cantiere di idee e progetti dal cartaceo al web al fine di definire l’identità del brand, la sua riconoscibilità e il suo posizionamento corretto; e infine SiDe il laboratorio di architettura e design creato per offrire soluzioni espositive efficaci ed elementi di arredo e allestimento personalizzati completamente Made in Italy.