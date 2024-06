Intelligenza artificiale per l’espansione internazionale, formazione gratuita della Camera di Commercio

La Camera di commercio della Romagna offre una formazione avanzata per equipaggiare le imprese con le conoscenze fondamentali e gli strumenti pratici necessari per dominare il mercato globale con l’aiuto dell'AI. A chi si iscrive sono offerti tre webinar gratuiti, un servizio di tutoraggio personalizzato, e un aggiornamento continuo attraverso la community dedicata.

“Romagna AI: Guida all’intelligenza artificiale per l’espansione internazionale” è il progetto della Camera di commercio della Romagna dedicato alle imprese che vogliono portare il proprio business oltre i confini nazionali, sfruttando l'Intelligenza Artificiale.

Il programma prevede una formazione avanzata articolata in 3 moduli webinar gratuiti di 3 ore ciascuno, progettati per equipaggiare le imprese con le conoscenze fondamentali e gli strumenti pratici necessari per dominare il mercato globale con l'AI. Dalla scoperta dei nuovi mercati all'analisi competitiva e alle strategie di marketing digitale personalizzate, il programma offre una marcia in più nel mondo del business internazionale.

Il primo dei tre webinar gratuiti “Introduzione all'Export per le PMI” si terrà lunedì 10 giugno, dalle 14 alle 17. Seguiranno, giovedì 20 giugno il webinar sulle strategie di apertura di mercati esteri con l'Intelligenza Artificiale e giovedì 11 luglio su come sfruttare l'Intelligenza Artificiale nelle strategie commerciali.

I moduli formativi sono aperti a tutte le imprese interessate, ma per partecipare è necessaria l’iscrizione.

Per maggiori più informazioni e iscrizioni:

https://www.romagna.camcom.it/it/opportunita/internazionalizzazione/progetti-per-lestero/romagna-ai-guida-allintelligenza-artificiale-per-lespansione-internazionale-mettiamo-le-ali-al-tuo-business-internazionale

Il percorso di internazionalizzazione prosegue anche dopo i webinar e le imprese possono ottenere fino a 16 ore di assistenza dedicata: dall'analisi delle esigenze specifiche alla guida nell'implementazione delle strategie più efficaci. Ogni impresa partecipante otterrà un resoconto personalizzato dei risultati raggiunti e dei potenziali sviluppi da esplorare. Infine, potranno ricevere un aggiornamento continuo attraverso una community, attivata sul sito istituzionale.