Più soldi in busta paga, straordinari e tempo per visite mediche: l'azienda firma il nuovo accordo integrativo

Firmato alla Diesse Arredamenti l'ipotesi di accordo integrativo che riguarda un centinaio di lavoratori nello stabilimento di Forlì. Il nuovo contratto prevede oggettivi miglioramenti nel trattamento retributivo nell'arco del triennio. I buoni pasto passano da 5,29 euro a 6 euro nel 2022, 6,25 euro nel 2023 e 6,50 euro nel 2024, per un aumento di 252 euro complessivi. Il premio di risultato passa dalla forbice 200-250 euro a 450-600 euro nel triennio. E sono migliorati i compensi per le scarpe e il trattamento in caso di trasferta con pernottamento fuori sede: da 25 euro a 30 euro.

Per gli amministrativi è stata ottenuta l'uscita volontaria il venerdì pomeriggio su richiesta e con utilizzo dei permessi, l'aumento a 15 minuti del periodo di pausa retribuita, la maggiorazione al 30% della retribuzione del lavoro straordinario e 5 ore annue aggiuntive per le visite mediche dei lavoratori e loro familiari di primo grado. L'accordo è stato approvato dall'assemblea dei lavoratori che a stragrande maggioranza - 65 favorevoli su 84 votanti – ratifica, di fatto, l'intesa tra azienda (assistita da Confindustria) e sindacati.

A rappresentare l'Ugl il segretario territoriale Filippo Lo Giudice e l'Rsu Stefano Baldazzi. "Dopo un anno di trattativa abbiamo raggiunto un risultato estremamente favorevole che, con un'adesione massiccia dei lavoratori, affronta e scioglie le questioni più volte dibattute per i riconoscimenti in busta paga e le modalità di servizio - sono le parole di Lo Giudice -. Dobbiamo riconoscere all'azienda la lungimiranza di aver migliorato il trattamento economico dei dipendenti in questa fase di crisi economica, pur in un settore, quello dell’arredamento per imbarcazioni, che concorre alla leadership del Made in Italy nella realizzazione di interni di yacht e mega-yacht per i brand più prestigiosi ed esclusivi della nautica mondiale".