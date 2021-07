Italia Viva: "L'idea di avere un centro commerciale in ogni comune è fuori dal tempo"

"Sorprende che a due mesi dalle elezioni una amministrazione comunale uscente scelga di approvare un intervento urbanistico che inevitabilmente condizionerà i propri successori. Peraltro una ulteriore struttura commerciale di notevoli dimensioni che risulta essere scollegata dalla programmazione dei comuni limitrofi. Di cui non si può non tener conto". E' quanto si legge in una nota di Italia Viva sul nuovo centro commerciale a Bertinoro

"L’idea che ogni comune debba avere il proprio centro commerciale, che sembra sottostare a questa decisione peraltro osteggiata anche dai residenti, è fuori dal tempo. Peraltro si tratta di una scelta che ha diviso la maggioranza e la coalizione che ha fatto eleggere il sindaco Fratto e lo ha sostenuto in questi anni. Sorprende anche che si sia corso più velocemente per adottare questa decisione urbanistica e vincolante per il futuro, anziché per esprimere una parola chiara sul futuro dell’amministrazione, del candidato sindaco, del programma che si vuole costruire. Come se tutto questo non fosse importante; eppure il “che fare” è la questione più importante. Modalità e logiche dalle quali prendiamo le distanze e che ricordano quelle provate dal comune di Forlì per realizzare una nuova area commerciale, contro la costruzione della quale ci siamo battuti. In quel caso, però, l’amministrazione ha capito che doveva fermarsi; questa volta, per ragioni che sfuggono alla logica della politica, ha deciso invece di proseguire. Un vero peccato".