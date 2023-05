Its Maker, aperte le pre iscrizioni ai corsi post diploma del biennio 2023-2025

Sono ufficialmente aperte le pre iscrizioni per i corsi post diploma di Its Maker per il biennio 2023-2025. I corsi, attualmente 15, sono suddivisi in 5 aree tematiche: auto e motori con 4 corsi (comprese le novità di Sport & Electric motorcycle a Misano Adriatico e di auto elettrica a Modena, oltre ad altri corsi a Fornovo e Modena); Digital Industry 4.0 con tre corsi tra Bologna, Reggio Emilia e Forlì; Progettazione e materiali con due corsi tra Modena e Piacenza; Automazione e maccatronica con due corsi a Reggio Emilia, uno a Bologna, uno a Rimini e uno a Sassuolo; Gestione tecnico commerciale, con un corso a Modena. La pre iscrizione, che si effettua tramite il sito www.itsmaker.it, e i candidati che dovessero non essere il regola con la documentazione presentata saranno richiamati direttamente da Its Maker

"Il numero dei corsi potrebbe variare, con possibili new entry, a dimostrazione del fatto che il progetto di Its Maker è in continua e costante evoluzione – sottolinea Ormes Corradini, presidente Fondazione Its Maker e imprenditore -, e questo avviene proprio per la vocazione specifica degli Istituti Tecnologici Superiori, ovvero l’integrazione tra formazione, mondo dell’impresa e istituzioni. E’ grazie a questa sinergia che ogni anno Its Maker forma centinaia di ragazzi e ragazze che poi, praticamente nella totalità dei casi (escludendo di fatto solo chi prosegue gli studi iscrivendosi all’università) trovano lavoro nell’ambito in cui si sono formati".

In vista delle iscrizioni, infine, oltre a diversi open day nei vari territori delle sedi Its Maker, lunedì 22 maggio alle 17.30 ce ne sarà uno online particolarmente interessante (sul sito www.itsmaker.it il link per accedere). Nel corso di questo Open Day Web Edition, in collaborazione con Teatro Educativo, interverranno allievi, ex-allievi, tecnici e docenti, imprenditori di alcune tra le più importanti aziende meccaniche del territorio emiliano romagnolo e membri dello staff che forniranno tutte le informazioni per accedere ai corsi Its Maker.