Lo scudo anti-covid "made in Forlì" si evolve e lo richiedono in tutto il mondo

Sembra un film già visto centinaia di volte: imprenditori italiani che hanno un’intuizione geniale che viene apprezzata nel mondo, ma che in Italia stenta a essere compresa. Eppure il mondo come lo conoscevamo prima del “Covid 19” sta cambiando completamente e una nuova normalità è orami alle porte. Plastica, acciaio, superfici metalliche, oltre a essere inquinanti sono “temibili” conduttori di batteri e virus, solo la carta e il cartone riescono a dare “filo da torcere” al Covid 19. Da qui è nata l’idea di un’azienda forlivese, Grafiche Mdm, che ha brevettato il keeper nei primi mesi di pandemia.

"Si tratta - illustra Danilo Casadei, amministratore delegato di Grafiche Mdm - di un copri maniglia per i carrelli della spesa realizzato in cartoncino riciclato, certificato, monouso, plastic free e rispettoso dell’ambiente. Tutti gli studi scientifici riguardanti il corona virus hanno posto un “allert” sulla reale efficacia dei guanti in plastica evidenziando allo stesso tempo come sia il cartone, in assoluto, la materia su chi ha meno forza il coronavirus. A settembre inoltrato, con il rischio, purtroppo, sempre più percepito di una seconda ondata di Coronavirus, prepararsi in anticipo diventa altamente vitale. Il sistema Keeper è semplicissimo e di facile utilizzo, a prova di tutti. Il copri maniglione ecologico ha riscosso un interesse internazionale, tanto che sono oltre 31 i paesi nel mondo con cui l'azienda forlivese sta aprendo rapporti di collaborazione e che hanno intuito le sue enormi potenzialità".

L’evoluzione del concetto di sicurezza

Fino a qui si è parlato di protezione da Coronavirus in maniera classica, ossia frapponendo uno scudo (il Keeper) tra le persone e le superfici pericolose (come ad esempio la maniglia del carrello); un utilizzo che evita la necessità di utilizzare guanti in plastica inquinanti. Ma qui scatta l’innovazione. Spiega Casadei: "Attraverso un Qr code leggibile semplicemente da un qualsiasi smart phone sarà possibile accedere a prezzi di prodotti in sconto, verificare promozioni (eliminando spreco di carta) e perché no, in un futuro non troppo lontano, pagare direttamente con il proprio cellulare e saltare le file alle casse che spesso diventano veri e propri assembramenti, risparmiando tempo prezioso, evitando lunghe file e limitando i rischi di contagio".

Keeper come strumento di comunicazione

Conclude Casadei: "Oltre a essere un efficace scudo contro il covid 19, Keeper è uno strumento per comunicare prodotti, promozioni, e co-marketing essendo completamente brandizzabile, il che rappresenta una grande opportunità di veicolazione del proprio prodotto. "Grafiche Mdm" ha pensato, in tempo di elezioni, di mettere al servizio delle forze politiche Keeper per veicolare la propria campagna elettorale, ma anche per prendersi cura e proteggere i cittadini, una scelta prima di tutto sociale ed etica prima che politica".