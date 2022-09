L'azienda che opera nell'e-commerce alimentare ha roddoppiato i magazzini. "Un fiore all'occhiello"

Nata nel 1998, Kynetos è un’azienda forlivese che da alcuni anni progetta, realizza e gestisce progetti di e-commerce principalmente nel settore Food & Beverage. Ad accogliere questa mattina il sindaco e l’assessore Andrea Cintorino nel sito in via Antico Acquedotto, c’era Giacomo Giancarlo, amministratore delegato dell’azienda. Le parole di Zattini: “Kynetos è un vero e proprio fiore all’occhiello del panorama produttivo forlivese. Un’azienda dinamica ed innovativa caratterizzata da alte professionalità che negli anni ha investito con coraggio su importanti segmenti di mercato e si è evoluta concentrando le attività nella vendita online, quando l’e-Commerce era agli albori, in un settore peraltro più arretrato rispetto agli altri: quello alimentare”.

L’anno scorso, nella sede operativa di Forlì, Kynetos ha raddoppiato la superficie dei magazzini e degli uffici, situati nei pressi dell’autostrada A14. La tecnologia di cui si è dotata ha consentito di supportare anche il picco registrato durante il primo lockdown del Covid-19. L’emergenza sanitaria, di fatto, ha accelerato un processo di innovazione già in atto ed oggi l’e-commerce e i canali digitali sono sempre più centrali nelle strategie delle aziende anche del food. “Dopo aver acquisito alcuni tra i più importanti brand del settore alimentare - afferma Giacomo Giancarlo, amministratore delegato dell’azienda –, abbiamo voluto creare alcuni e-shop proprietari concentrando la nostra esperienza acquisita nell’e-Commerce e nel marketing. I risultati evidenziano una crescita costante a doppia cifra, anno dopo anno. L’obiettivo di Kynetos per il futuro è quello di dare continuità al percorso di crescita intrapreso, proporre soluzioni sempre all’avanguardia e creare valore rafforzando la presenza nel settore digitale per il food & beverage”.