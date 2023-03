L'acquisizione diventa ufficiale: Bonfiglioli si lancia nel mercato della produzione di schede elettroniche

Bonfiglioli ufficializza l'acquisizione di Selcom Group. La società specializzata nel mercato degli azionamenti per macchine di processo e movimentazione industriale, generatori eolici e macchine mobili per l'edilizia, il movimento terra e l'intralogistica, ha acquisito il 100% del capitale sociale dell'azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita di schede elettroniche, prodotti elettronici, nonché software e soluzioni per clienti dei settori industriale, biomedicale, automotive, intralogistica e home-appliance

Le parti hanno provveduto a dare esecuzione al contratto essendosi verificate tutte le condizioni sospensive previste dallo stesso e, tra queste, l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative in materia di Golden Power ed Antitrust. "Siamo felici di poter fattivamente contare sulla presenza di Selcom all?interno del nostro Gruppo. Siamo peraltro certi che sarà un meraviglioso e sfidante percorso insieme che, grazie alle competenze, alla determinazione e all?impegno di tutti, ci condurrà a proposte di valore sempre più competitive", dichiara Sonia Bonfiglioli, presidente di Bonfiglioli.