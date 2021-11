L’alternanza scuola lavoro video raccontata: i vincitori del concorso della Camera di Commercio

Proclamati i vincitori del Premio "Storie di Alternanza", iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane, a cui ha aderito anche la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, per valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor .

Il premio “Storie di alternanza” ha lo scopo di stimolare i ragazzi a usare il linguaggio video e condividere la propria storia di alternanza scuola-lavoro in modo creativo e “smart”. Le scuole delle province di Forlì-Cesena e di Rimini che hanno concorso all’edizione locale, hanno partecipato a un'unica categoria delle quattro previste dal regolamento del Premio: Istituti tecnici e professionali o Licei.

La Commissione locale, riunitasi il 20 ottobre, ha assegnato la vittoria al video “Laboratori di biologia molecolare”, presentato da 5 studenti del Liceo Scientifico Statale Augusto Righi. Al secondo posto si è classificato il video “Leggere per crescere”, realizzato da 17 studenti del Liceo Classico G.B. Morgagni. Il terzo posto è stato assegnato al video “Impresa in azione - Sweet Safe Dreams”, realizzato da 20 studenti del Liceo Vincenzo Monti.

I video sono visibili sul sito della Camera della Romagna, alla pagina della Quarta edizione Premio Storie di Alternanza - Videovincitori - a.s. 2021/22 sessione unica. Alla scuola che ha realizzato il video vincitore la Camera riconosce un premio di mille euro, mentre i tre video parteciperanno al Concorso nazionale. I video vincitori del premio Storie di Alternanza nazionale, saranno svelati nel pomeriggio di giovedì 25 novembre, alle 15, nell’ambito di Job&Orienta, Verona Fiere, e in streaming su Youtube ed embedded sul sito www.joborienta.it. Per informazioni: occupazione@romagna.camcom.it