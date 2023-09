L'andamento delle imprese manifatturiere in provincia: sorridono macchinari, calzature e prodotti in metallo

Per le imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena, il trend della produzione negli ultimi 12 mesi è positivo ma in ridimensionamento, con una diminuzione tendenziale e un incremento congiunturale nel trimestre di analisi. La performance produttiva media risulta positiva per quattro dei principali comparti del Manifatturiero locale, con valori superiori al dato medio provinciale per Macchinari, Calzature e Prodotti in metallo.

In termini congiunturali, il secondo trimestre del 2023 ha segnato un incremento dell’output produttivo (+3,5%) e una lieve flessione del fatturato a valori correnti (-0,7%), in controtendenza con i risultati del precedente trimestre. La domanda interna risulta sostanzialmente stabile (+0,1%) e quella estera in aumento (1,5%).

Rispetto al secondo trimestre del 2022, la produzione del Manifatturiero forlivese è diminuita del 6,9%, invertendo il trend di espansione avviatosi nel secondo trimestre del 2021. In particolare, si riscontrano diminuzioni peggiori del dato medio per quanto riguarda i Mobili (-22,8%), Alimentare (-14,8%), Confezioni (-12,4%) e Legno (-7,2%). Nel settore dei Macchinari si osserva una variazione simile a quella media. Dinamiche ancora negative ma migliori del dato medio per quanto riguarda Chimica e plastica (-5,2%) e Calzature (-4,2%). In terreno positivo, invece, i Prodotti in metallo (+5,5%) e le Altre industrie (+6,3%).

Per quanto riguarda le altre dimensione di indagine, il fatturato delle imprese manifatturiere locali risulta in crescita (+1,6%) rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, mentre sono in ridimensionamento sia gli ordini interni (-7,3%) sia la domanda estera (-5,9%). In aumento, invece, il livello di occupati (+2,7%).

Su base annuale (media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti), la produzione conferma il trend positivo (+3,8%), in ridimensionamento dal primo trimestre 2022. La dinamica produttiva risulta stabile per il comparto della Chimica e plastica. Si riscontrano performance produttive superiori al dato medio del Manifatturiero per Macchinari (+12,0%), Calzature (+9,9%) e Prodotti in metallo (+5,6%). Performance sotto la media settoriale per le Altre industrie (+0,6%) e variazioni di segno contrario a quello provinciale per quanto riguarda il comparto delle Confezioni (-7,3%), del Legno (-7,2%), dei Mobili (-3,1%) e dell'Alimentare (-0,9%).

Dal punto di vista territoriale, la dinamica della produzione manifatturiera è maggiore nel comprensorio di Cesena (+4,2%) rispetto a quello di Forlì (+3,2%).In crescita anche il fatturato a valori correnti (+13,3%), che pur in rallentamento conferma il suo trend espansivo. L’espansione del fatturato nella media dei 12 mesi è comune a tutti i comparti, ad eccezione delle Confezioni (-4,2%); superiore alla media per Macchinari (+19,0%) e Alimentare (+17,6%).

La percentuale media dei ricavi generati all’estero (per esportazioni) si è attestata al 24,0% del fatturato complessivo; i comparti con maggiore incidenza dell’export sul fatturato si confermano quello dei Macchinari (52,8%), del Legno (48,0%) e dei Mobili (47,4%).

La domanda interna negli ultimi 12 mesi ha conservato un trend positivo (+2,7%), analogamente a quella estera (+3,4%), la cui tendenza tuttavia è in diminuzione. La dinamica occupazionale degli ultimi 12 mesi, infine, si è confermata positiva (+3,8%). Per il terzo trimestre del 2023, il sentiment degli imprenditori intervistati si attesta su una crescita della produzione, della domanda estera e dell'occupazione; prevista, invece, la flessione del fatturato e degli ordinativi interni.