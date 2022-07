L'architetto Francesca Tassinari è il nuovo delegato di Confedilizia per Dovadola

L’architetto Francesca Tassinari, classe 1979, è il nuovo delegato di Confedilizia Forlì-Cesena per il comune di Dovadola. L’ufficialità è arrivata nei giorni scorsi: “Siamo lieti di comunicare – le hanno scritto il presidente provinciale Carlo Caselli, il vicario Stefano Senzani e la vice presidente Silvia Giorgioni – che la sede nazionale di Confedilizia ha espresso gradimento ed approvazione per la sua nomina”. Classe 1979, laureata all’Università degli studi di Ferrara, Tassinari esercita da anni la libera professione e vanta una lunga esperienza in interventi di restauro e recupero di edifici legati al territorio, alla ricerca della rigenerazione delle origini rurali con attenzione alle tematiche energetiche ed ambientali.

"Nel mio ruolo di delegata di Confedilizia tenterò – afferma - di fare del mio meglio al servizio della gente del mio paese. Per questo mi fa davvero piacere, e ringrazio, di essere stata chiamata a questa responsabilità". "Per noi è motivo d’orgoglio essere presenti sul territorio, con qualificati profili come il suo - affermano Caselli e Senzani -. Cogliamo l’occasione per ringraziare il segretario generale di Confedilizia Forlì-Cesena, Vincenzo Bongiorno, per l’importante supporto alla nascita della nuova Delegazione". Si rafforza così la presenza di Confedilizia sul territorio, che nel caso della Vallata del Montone è già presente con suoi delegati a Castrocaro Terme e Terra del Sole, con il p.i. Walter Valentini, e a Rocca San Casciano con l’avvocato Giorgia Boidi.