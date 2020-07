L'artigianato e l'impatto del covid: "Affrontate le enormi difficoltà. Ora va agevolata la ripartenza"

In provincia di Forlì-Cesena l’artigianato appare rilevante, diffuso e centrale nella struttura economica del territorio. Al 30 giugno il 32,4% delle imprese attive totali è artigiana, a fronte del 31,3% dell’Emilia-Romagna e al 25,0% dell’Italia. Alla data in esame sono presenti 11.810 imprese artigiane attive, in calo dell’1,4% rispetto al medesimo periodo del 2019 (-1,1% in Emilia-Romagna, -0,6% a livello nazionale). Con riferimento ai settori di attività economica, le imprese artigiane delle "costruzioni" rappresentano il 38,5% del totale artigianato e risultano stabili rispetto ai 12 mesi precedenti; il 21,4% operano in quello "manifatturiero" (-3,2% la dinamica), il 13,1% nelle "altre attività di servizi" (-1,1%) e l’8,4% nel "trasporto e magazzinaggio" (-4,5%).

Il settore delle "altre attività di servizi" comprende iniziative imprenditoriali prevalentemente rivolte alla persona (acconciatori, lavanderie, centri benessere) e si caratterizza per l’elevata intensità artigiana (l’86,1% delle imprese del settore è artigiana). A livello sub provinciale e di aggregazioni territoriali non si evidenziano difformità significative nella dinamica delle imprese artigiane.

Il comprensorio di Cesena (che costituisce il 55,1% delle imprese artigiane totali della provincia) risulta in flessione (-1,6% rispetto al 30 giugno 2019); allo stesso modo la pianura cesenate (-1,5%), il comprensorio forlivese (-1,1%) e l’area del Basso Rubicone (-1,0%), territorio quest’ultimo caratterizzato da una elevata intensità di imprese artigiane. A livello comunale si segnala quello di Cesena (che costituisce il 22,2% dell’artigianato provinciale), -1,4% la dinamica tendenziale e il Comune di Forlì (che comprende il 28,2% dell’artigianato provinciale), -0,7% la variazione delle imprese artigiane su base annua.

Le ditte individuali, che rappresentano la maggioranza delle forme giuridiche artigiane (il 72,1%), sono in flessione dell’1,1%. Le società di capitale sono in aumento del 4,5%, con una dinamica sovrapponibile a quella degli agli altri territori di riferimento (Emilia-Romagna e Italia) e costituiscono il 7,1% delle imprese artigiane provinciali.

"Esaminati i numeri dell’anagrafe delle imprese artigiane, numeri che testimoniano una sostanziale capacità di tenuta, mi complimento, ancora una volta, con i nostri imprenditori artigiani e le loro associazioni, perché dimostrano quotidianamente di saper affrontare, tanto le enormi difficoltà generate dal Covid-19, quanto gli effetti di una congiuntura declinante - commenta Alberto Zambianchi, presidente della Camera di commercio della Romagna -. Ovviamente anche questi dati andranno monitorati con grande attenzione nel corso dei prossimi mesi, che permetteranno una valutazione precisa degli effetti del lockdown e della ripartenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il compito delle istituzioni, ora più che mai, è quello di agevolare la ripartenza e lo sviluppo. In particolare, di questo settore che, per diffusione e rilevanza, è di grande peso anche sul nostro territorio - conclude Zambianchi -. La Camera di commercio è fortemente impegnata in una serie di iniziative che, da un lato, sono mirate a sviluppare conoscenze e competenze, dall’altro, sono direttamente collegate alle provvidenze che, a livello centrale e a livello territoriale, vengono messe in campo per sostenere l’accesso al credito e gli investimenti, in termini di trasformazione digitale, sviluppo dell’internazionalizzazione e innovazione di prodotto e di processo".