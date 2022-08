L'azienda artigianale forlivese produttrice di cappelli per le grandi griffe si butta nel mercato degli Emirati Arabi

Si aprono nuove rotte per Le Chapeau, un'azienda artigianale forlivese produttrice di cappelli di ogni genere e accessori per l’abbigliamento, che vanta collaborazioni per firme e maison di moda prestigiose. Le Chapeau è tra le aziende selezionate dalla Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi per una nuova operazione di promozione del Made in Italy all’estero. Grazie a questa opportunità parteciperà al progetto della piattaforma "Italian Yellow Directory in The Gulf" attraverso la quale avrà la possibilità di proporre le sue creazioni e il suo stile inconfondibile nell’area degli Emirati Arabi, Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait e Oman.

La piattaforma è stata lanciata nel mese di giugno, prevede una attivazione per la durata di dodici mesi con campagne promozionali su Facebook e Instagram, e ha l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per importatori e distributori dell’intera area del Golfo Persico, grazie a un potente motore di ricerca interno alla piattaforma e a un sofisticato sistema di filtri che porteranno a individuare e ottenere informazioni in lingua su prodotti e servizi del target di interesse. Inoltre la Camera di Commercio si occuperà mensilmente dell’invio di news letter, per categorie merceologiche, ai contatti presenti in data base.

“Sarà interessante vedere come saranno accolti i nostri prodotti – afferma Patrizia Valmori, stilista ideatrice dei manufatti – che si caratterizzano e si valorizzano soprattutto per il loro processo di realizzazione interamente manuale, con l’utilizzo delle tradizionali forme in legno che hanno fatto la storia del cappello, con la lavorazione dei tessuti e, ancora, per la grande varietà degli stili e delle versioni, dall’alta moda al pret-à-porter, dal genere classico all’estroso. Le creazioni sono arricchite di particolari, di motivi destinati a rivisitare un tema e a dargli quel tocco che fa la differenza e che conquista. Il nostro obiettivo è far conoscere il lavoro artigianale e soprattutto la manifattura italiana. Quello che mi aspetto da questa esperienza è di ottenere qualche contatto interessante da parte di qualcuno di importante che, pur nella differenza di costumi e cultura, possa apprezzare le nostre lavorazioni.”