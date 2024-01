L'azienda familiare nacque nel 1977: ora è un punto di riferimento nella lavorazione dei metalli

Continua il tour dell'amministrazione comunale di Meldola nelle aziende del territorio. Accompagnati da Giovanni Montevecchi, responsabile di Cna Area Colline Forlivesi, il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessora alle attività produttive Simona Zuccherelli hanno visitato l’azienda "Momec" specializzata nella lavorazione dei metalli ed in particolare nella fresatura e tornitura con macchine tradizionali ed a controllo numerico di piccoli lotti e di prototipazione.

"L’azienda - ricorda il sindaco - è nata nel 1977 dalla tenacia di Ivan Onofri che è affiancato dalla moglie e dai figli Daniele e Denis, i quali collaborano con la medesima passione. La Momec, che ha mosso i primi passi in un vecchio porcile dove Onofri si avvaleva solo di forgia e tornio, è diventata nel tempo un’azienda leader nel settore della lavorazione dei metalli; l’esperienza acquisita permette una scelta ottimale degli strumenti da utilizzare nella lavorazione dei molteplici materiali che trattano privilegiando sempre la qualità alla quantità".

"Azienda all’avanguardia - ha macchinari importanti – lavora con imprese che esportano nel mondo; ha clienti molto esigenti e selettivi che da decenni si affidano a loro, alla maestria ed esperienza del signor Onofri, uomo volitivo e appassionato di software, ancora oggi motore instancabile dell’azienda - prosegue Cavallucci -. Da sempre al passo con i tempi e con le nuove tecnologie del settore oggi Momec può vantare uno staff di collaboratori under 40 pronti e preparati per risolvere qualsiasi esigenza del cliente.

Grazie all’azienda Momec per l’accoglienza da parte dell’intera Amministrazione Comunale".