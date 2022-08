L’enologia del forlivese conquista il primato regionale, con il maggior numero di vini di eccellenza decisi dall'Ais

L’enologia del forlivese conquista il primato regionale mettendo a segno il maggior numero di eccellenze. A dirlo è la guida ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ 2022/23 (PrimaPagina editore), realizzata dai sommelier di Ais Romagna ed Emilia che ha mappato e valutato i vini dell’intero panorama regionale, da Piacenza a Rimini.

Secondo il responso dei sommelier sono 43 i vini del forlivese meritevoli dell’eccellenza, 12 dei quali con il riconoscimento Oro (punteggio superiore ai 91 punti). Riguardo i territori a primeggiare è Bertinoro con 16 eccellenze, seguita da Predappio (8), Modigliana (7) e Galeata (5). Una menzione speciale va alla Cantina Bissoni (Bertinoro) che fa il poker di eccellenze, mentre Celli (Bertinoro), Mutiliana (Modigliana), Tenuta La Viola (Bertinoro), Tenuta Piccolo Brunelli (Galeata) conquistano l’eccellenza con tre vini.

La premiazione delle cantine forlivesi è avvenuta nella tappa di Tramonto DiVino a Forlimpopoli alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore Regionale Alessio Mammi, il Presidente di UnionCamere Emilia-Romagna Alberto Zambianchi, la sindaca Milena Garavini, i presidenti di Ais Romagna ed Emilia, Adolfo Treggiari e Luca Manfredi, il direttore della guida Maurizio Magni.

Questi i 43 vini premiati: Poderi delle Rose Romagna Docg Albana Vegano 2021 (Agrintesa Cantine - Modigliana); Framonta Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020 (Balducci Alessandro - Forlì); Vigna Colecchio Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2018 Oro (Bissoni - Bertinoro); Romagna Docg Albana Passito 2018 Oro (Bissoni - Bertinoro); Girapoggio Romagna Doc Sangiovese Bertinoro 2020 (Bissoni - Bertinoro); Bissoni Riserva Romagna Doc Sangiovese Sup. Ris. 2019 (Bissoni - Bertinoro); Volo D’Aquila Romagna Docg Albana Passito 2018 (Cantina Forlì Predappio); I Croppi Romagna Docg Albana 2021 Oro (Celli -Bertinoro); Bron & Ruseval Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2019 (Celli -Bertinoro); Solara Romagna Docg Albana Passito 2018 (Celli -Bertinoro); Al Calèri Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020 (Condè - Predappio); Romagna Doc Sangiovese Predappio 2018 Oro (Condè – Predappio); Sangiovese Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019 (Corte San Ruffillo - Dovadola); Notturno Romagna Doc Sangiovese Predappio 2019 (Drei Donà Tenuta La Palazza - Massa di Vecchiazzano); Pruno Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2018 (Drei Donà Tenuta La Palazza - Massa di Vecchiazzano); Vigna del Generale Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019 Oro (Fattorie Nicolucci - Predappio); Barbarossa Lo Spungone Forlì Igt Rosso 2021 (Fattoria Paradiso - Bertinoro); I Vespri Forlì Igp Bianco 2021 (Il Teatro - Modigliana); Neblina Romagna Docg Albana 2021 (Giovanna Madonia - Bertinoro); Ombroso Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2019 Oro (Giovanna Madonia – Bertinoro); Acereta Romagna Dop Sangiovese Modigliana 2019 (Mutiliana - Modigliana); Tramazo Romagna Dop Sangiovese Modigliana 2019 Oro (Mutiliana – Modigliana); Ibbola Romagna Dop Sangiovese Modigliana 2019 (Mutiliana – Modigliana); Pandolfo Riserva Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva 2019 (Pandolfa - Predappio); Nora Romagna Docg Albana 2021 (Podere Baratta - Bertinoro); Romagna Docg Albana 2021 (Podere La Rocca Pam - Bertinoro); Santa Reparata Romagna Doc Sangiovese Castrocaro T. Terra del Sole 2018 (Poggio della Dogana - Castrocaro); Il Sangiovese Romagna doc Sangiovese Predappio 2021 (Noelia Ricci - Predappio); Godenza Romagna Doc Sangiovese Predappio 2020 Oro (Noelia Ricci – Predappio); Romagna Docg Albana 2019 (Sadivino - Predappio); San Joves Romagna Doc Sangiovese Predappio 2019 (Sadivino – Predappio); Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020 (Tenuta del Gelso - Bertinoro); In Terra Romagna Docg Albana 2020 (Tenuta La Viola - Bertinoro); P. Honorìì Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2018 Oro (Tenuta La Viola – Bertinoro); Il Colombarone Romagna Doc Sangiovese Bertinoro 2020 (Tenuta La Viola – Bertinoro); Solatio Spumante Metodo Classico Dosage Zero 2015 (Tenuta Pennita - Castrocaro); Il Sole di Pertinello Vino Bianco 2020 (Tenuta Pertinello - Galeata); Il Pinot Nero di Pertinello Forlì Igt Pinot Nero 2020 (Tenuta Pertinello – Galeata); Cesco 1938 Romagna Doc Sangiovese Predappio 2020 (Tenuta Piccolo Brunelli - Galeata); Dante 1872 Romagna Doc Sangiovese Riserva Predappio 2019 Oro (Tenuta Piccolo Brunelli – Galeata); Pietro 1904 Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020 (Tenuta Piccolo Brunelli – Galeata); Papesse Romagna Doc Sangiovese Modigliana 2020 Oro (Villa Papiano - Modigliana); Probi Romagna Doc Sangiovese Riserva Modigliana 2018 Oro (Villa Papiano – Modigliana).