Per l'undicesima volta in Confcommercio va in scena "Legalità, ci piace!", la Giornata nazionale ideata dalla Confederazione per promuovere e rafforzare la cultura della legalità. Insieme al Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sono intervenuti il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il Sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni, la vice presidente di Confcommercio con incarico per la Legalità e la Sicurezza, Patrizia Di Dio, il Comandante Unità Speciali della Guardia di Finanza, Rosario Massino. Nel corso dell'evento è stata presentata un'indagine Confcommercio-Format Research e anche per il territorio forlivese emergono dati in linea con quelli nazionali.

"Nel 2023 l’illegalità è costata alle imprese forlivesi del commercio e dei pubblici esercizi decine di milioni di euro e ha messo a rischio migliaia di posti di lavoro regolari - afferma Alberto Zattini, direttore di Confcommercio Forlì -. In dettaglio, l'abusivismo commerciale, l'abusivismo nella ristorazione, la contraffazione ed il taccheggio sono fenomeni diffusi anche nel territorio forlivese. A testimonianza che il nostro territorio non è esente da fenomeni quali l'abusivismo e la concorrenza sleale - continua Zattini - sono sia le segnalazioni dei nostri associati, ma anche le cronache degli organi di informazione".

Zattini cita un paio di esempi recenti, a partire "dal circolo multato di 16mila euro perché conservava senza rispettare le regole igienico-sanitarie 300 chili di carne", e quello "di un imprenditore che aveva alle sue 'dipendenze' personale non in regola con i contratti collettivi di lavoro. Chi lavora in questo modo crea fenomeni di concorrenza sleale, perché riesce a offrire i propri beni e servizi a un prezzo inferiore di chi rispetta le regole. Confcommercio non accetta deroghe di alcun tipo: le leggi vanno rispettate, ed è per questo che continuiamo a organizzare iniziative come 'Legalità, ci piace!'".

Dall'indagine emerge come "l'usura resta il fenomeno criminale percepito in maggior aumento dagli imprenditori del terziario di mercato (per il 24,4%), seguito da furti (23,5%), aggressioni e violenze (21,3%), atti di vandalismo (21,1%). Più di un imprenditore su tre teme il rischio di essere esposto a fenomeni criminali come furti, rapine, atti vandalici, aggressioni, etc. In particolare, i furti, specialmente quelli legati alla microcriminalità, sono il fenomeno che più preoccupa di più in termini di sicurezza personale, dei propri collaboratori e della propria impresa (per il 30,4%)".

USURA E RACKET - "Il 22,2% degli imprenditori teme fortemente il rischio di esposizione a usura e racket - viene rimarcato -. Le difficoltà economiche e il complicato accesso al sistema creditizio bancario rischiano di esporre un numero sempre crescente di imprese al fenomeno dell’usura. Ma di fronte a questi fenomeni, a partire dall’usura, la grande maggioranza degli imprenditori ritiene che si dovrebbe sporgere denuncia, mentre il mentre solo uno su quattro dichiara che non saprebbe cosa fare".

CONTRAFFAZIONE E ABUSIVISMO - "Oltre sei imprese su dieci (il 62,8%) si ritengono penalizzate dall’abusivismo e dalla contraffazione. Concorrenza sleale (per il 59,9%) e riduzione dei ricavi (per il 29,1%) sono gli effetti più pesanti - si legge nel report -. Un consumatore su quattro (il 24,2%) ha acquistato un prodotto contraffatto o un servizio illegale nel 2023. Di questi, la maggior parte (il 70,6%) ha utilizzato il canale online e, in particolare, circa la metà (il 45,6%) ha effettuato acquisti esclusivamente online. Capi di abbigliamento (64,1%), pelletteria (32,4%), e calzature (31%) restano i prodotti contraffatti più acquistati".

"La maggior parte dell’intrattenimento (86,4% della musica, film e abbonamenti tv), prodotti di elettronica (per il 65,9%), profumi e cosmetici (per il 59.5%), parafarmaci (per il 58,6%) passano dagli acquisti online. L'acquisto di prodotti o servizi illegali è soprattutto collegato a ragioni economiche - viene illustrato -. Si pensa di fare un buon affare, risparmiando (per il 71,3%), è ritenuto normale ed è utile per chi è in difficoltà economiche (per il 74,4%), si è informati sul rischio di incorrere in sanzioni amministrative (per il 65,5%). Il 66,4% dei consumatori ritiene che sui canali di vendita online sia più facile cadere nella trappola dell’acquisto inconsapevole di articoli contraffatti e al 21,5% degli intervistati è capitato di acquistare online prodotti contraffatti credendo che fossero originali".