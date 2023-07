L’impegno di Unieuro nel cuore dell’emergenza: donazioni a Comune e Protezione Civile

Uno sconto del 50% per un limitato periodo di tempo su tutti gli elettrodomestici, piccoli e grandi. Era questa l'iniziativa intrapresa da Unieuro subito dopo l'alluvione che ha colpito la Romagna, un modo, viene spiegato dalla società stessa, "per esprimere la vicinanza e offrire un aiuto concreto alla popolazione del proprio territorio". I punti vendita avevano registrato un autentico assalto.

In quello all'interno del centro commerciale "Punta di Ferro", erano state collocate anche delle transenne per regolare le lunghe file di clienti, pronti a cogliere al balzo l'offerta. Nel corso della promozione straordinaria sono stati venduti nei punti vendita delle zone interessate dalla calamità naturale elettrodomestici e altri prodotti per circa 3 milioni di euro.

Nelle prime ore dell’emergenza, inoltre, Unieuro ha donato 1.000 powerbank e torce al Comune di Forlì, per poi provvedere a devolvere, a nome degli organi sociali, oltre 33mila euro a favore della Protezione Civile. Inoltre la società ha offerto un supporto ai dipendenti che hanno subìto danni dall'alluvione con diverse iniziative, tra cui l’anticipo della quattordicesima mensilità e la possibilità di anticipare il Tfr.