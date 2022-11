L' imprenditore Francesco Ferro a Salotto blu: "Formazione e tecnologia favoriranno lo sviluppo"

Ottimismo sul futuro della economia romagnola. Ad esternarlo è Francesco Ferro, leader aziendale e componente del nuovo consiglio direttivo della Camera di Commercio della Romagna, in un'intervista rilasciata a Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda martedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. "Non possiamo nascondere le difficoltà attuali, quasi interamente legate agli spropositati costi della energia - ha detto tra l'altro -, ma gli imprenditori sono abituati a guardare avanti. Disponiamo di strumenti come la incessante evoluzione tecnologica, che dovremo utilizzare di più e meglio. E dovremo puntare sulla formazione professionale e sul ricambio generazionale: alle imprese serve affiancare alla tradizione operativa nuova cultura e ulteriore conoscenza dei mercati".