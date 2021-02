L'imprenditore Mambelli a Salotto blu: "Centri commerciali al collasso, sbagliato tenerli chiusi"

Domenico Mambelli è uno degli imprenditori commerciali più esperti e conosciuti in Romagna. Il brand di cui è titolare assieme ai figli, "Fabbri Buotiques", è presente con negozi d'abbigliamento in sette diversi centri storici cittadini e in trenta garndi centri commerciali in Italia. Ospite della trasmissione di approfondimento condotta da Mario Russomanno su VideoRegione che andrà in onda martedì alle 22,30, Mambelli ha descritto la sofferenza, economica e psicologica, di coloro che gestiscono aziende all'interno dei centri commerciali. "Dopo un anno di chiusure e restrizioni molti imprenditori non hanno più possibilità di condurre le aziende - ha spiegato -, occorrono scelte politiche diverse da quelle attuali altrimenti il settore della distribuzione crollerà. Tenere chiusi i centri commerciali nel fine settimana significa decretarne la morte".

"Peraltro anche nei giorni feriali l'affluenza del pubblico è diminuita di circa la metà rispetto a due anni fa. Basterebbe, per affrontare razionalmente la questione, che le autorità definissero un numero massimo di persone che possono accedere ai centri nel fine settimana: le disposizioni verrebbero assolutamente fatte rispettare dai manager interni, che possono utilizzare sofisticati strumenti di controllo - prosegue -. Del resto anche a noi operatori sta a cuore la sicurezza e la salute, del pubblico, dei nostri dipendenti e nostra, saremmo in grado di garantirle". Nel corso della trasmissione Mambelli, genero di Gianfranco Bolognesi, ex titolare del celebre ristorante "La Frasca" di Castrocaro e sommelier tra i più conosciuti in Italia, ha lanciato un appello a favore della aperura dei ristoranti: "chiunque conosca quel mestiere sa che tenere chiuso un locale di di sera significa condannarlo a fine certa", ha concluso.