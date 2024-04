L’imprenditrice Lisa Paganelli a "Salotto Blu": "Il distretto bio simbiotico, opportunità di sviluppo sostenibile per la Romagna"

Lisa Paganelli, imprenditrice e medico veterinario, ottenne, una decina di anni fa, il riconoscimento della Comunità Europea per il suo progetto di coltivazione sostenibile, giudicato il più meritevole in ambito internazionale. Su quella intuizione ha ideato, in partnership con i Comuni della Val Bidente, con Irst e con i plessi scolastici, la realizzazione di un progetto per la messa a punto di innovative produzioni agro alimentari rispettose della salute e dell' ambiente. Ne ha parlato, conversando con Mario Russomanno, nella trasmissione "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Lo stato di avanzamento del progetto sarà monitorato il prossimo 10 aprile nel corso di un convegno che si terrà a Santa Sofia cui parteciperanno, tra gli altri, il presidente di Romagna Acque Tomino Bernabè, il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini, Il presidente di Irst Fabrizio Miserocchi, e il direttore del reparto di gastroenterologia Carlo Fabbri.