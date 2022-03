“L’impresa è donna", webinar di Cna: focus sugli strumenti a disposizione delle imprenditrici

Se prendersi cura di sé sul piano fisico e mentale è fondamentale per il proprio benessere, lo è anche per affrontare al meglio le sfide lavorative di ogni giorno. In Italia lo sanno bene le imprenditrici e le libere professioniste, che a causa della pandemia hanno dovuto far fronte a carichi extra in famiglia e sul lavoro, andati ad aggiungersi alle già note disparità di genere e alle minori tutele su cui poter contare rispetto alle lavoratrici dipendenti. Per fare il punto sugli strumenti a loro disposizione Cna Forlì-Cesena organizza il webinar “L’impresa è donna – Volersi bene per vincere le sfide di ogni giorno” in programma lunedì 28 marzo, alle 17.30. L’evento gode del patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna.

Dal bonus psicologo, che prevede contributi per sedute con psicologi e psicoterapeuti, alle misure di prevenzione e sostegno del fondo di assistenza sanitaria integrativa San.Arti, sono diverse le risorse a cui possono attingere imprenditrici e professioniste per coltivare il proprio benessere quotidiano e ricevere un sostegno concreto sul piano familiare e lavorativo.

A presentarle durante il webinar saranno il presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna Gabriele Raimondi e il responsabile Cna Cittadini Forlì-Cesena Fabio Bianchi.

“Da sempre la nostra Associazione è a fianco di imprenditrici e professioniste – afferma la presidente di Cba Impresa Donna Forlì-Cesena Maria Letizia Antoniacci – attraverso progetti speciali e misure continuative a tutela del loro benessere a trecentosessanta gradi. Attivo da dieci anni e sempre al passo con le esigenze attuali dei lavoratori, il Fondo San.Arti è certamente una grande opportunità in ambito di prevenzione e copertura delle spese sanitarie, garantendo il rimborso integrale dei ticket sanitari per un elevato numero di prestazioni e l’erogazione delle stesse in tempi rapidi presso strutture qualificate, oltre a misure di sostegno straordinario in caso di maternità”.

“Il tema del benessere psicologico riceve oggi, finalmente, una maggiore attenzione – afferma il presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna Gabriele Raimondi – sia negli ambienti professionali, sia nei diversi contesti di vita. Persone, istituzioni e imprese sempre più stanno assumendo consapevolezza che la psicologia non è solo un costo, ma è soprattutto un investimento. Come Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna siamo costantemente impegnati nell'accompagnare le iscritte e gli iscritti ad incrementare la qualità del proprio intervento a favore di individui, comunità e imprese proprio in questa prospettiva”.

La partecipazione al webinar è gratuita, è necessario iscriversi all’incontro sul sito www.cnafc.it. È possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone.